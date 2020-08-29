Китайський конкурент Tesla справив фурор на Нью-Йоркській біржі



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Електрокар Xpeng Motors Фото: Public Domain / Wikimedia

Причина високої популярності компанії полягає в тому, що вона копіює дизайн і функціонал свого основного конкурента - Tesla

Акції китайського виробника електрокарів Xpeng Motors, яка є конкурентом американської компанії Tesla, виросли на 41,1 відсотка (до 22,22 долара) під час дебюту на Нью-Йоркській фондовій біржі 27 серпня.

Про це свідчать дані торгів.

В ході IPO компанія «підірвала» ринок, продавши більш 99,7 мільйона акцій за 15 доларів кожну. Автовиробник заробив на цьому близько 1,5 мільярда доларів. Спочатку планувалося продати 85 мільйонів цінних паперів за ціною від 11 до 13 доларів. До свого дебюту на Уолл-стріт Xpeng привернув 1,7 мільярда доларів від інвесторів, в тому числі від китайських гігантів Alibaba і Xiaomi Corp.

Xpeng поки пропонує тільки дві моделі електромобілів: позашляховик G3, випущений в 2018 році, і седан P7, який дебютував в цьому році.

Станом на 31 липня компанія поставила клієнтам майже 19 тисяч позашляховиків і майже дві тисячі седанів. Xpeng планує розширити лінійку в 2021 році.

У свою чергу аналітики вважають, що причина високої популярності компанії полягає в тому, що вона копіює дизайн і функціонал свого основного конкурента - Tesla. Також наголошується, що такий ажіотаж навколо акцій Xpeng може незабаром пройти.

До слова, американський виробник електрогрузовиків Rivian, який називають «нічним кошмаром» Ілона Маска, завдав нового удару по Tesla. Компанія найняла на пост головного інженера колишнього віце-президента Tesla з розробок Ніка Калайджана (Nick Kalayjian).