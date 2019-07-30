«Українська біржа» запустила торги акціями Apple



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Тепер акції Apple можна купувати в Україні

Ціна на акції Apple в Україні буде вищою, ніж у США

Українська біржа включила в біржовий список у категорії позалістингових цінних паперів акції Apple з тикером AAPL.

Про це повідомляється на сайті біржі.

Кращі котирування на покупку становлять 5003 грн за акцію, на продаж - 6666 грн, усі заявки - по одній акції.

Згідно з даними NASDAQ, минулої п'ятниці котирування акцій Apple зросли на 0,72% і на закриття становили $207,74 за шт. (5284,85 грн, за поточним курсом).

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, інші деталі торгівлі акціями Apple представники біржі і компанії БТС Брокер, яка виступила ініціатором їхнього обігу в Україні, розкриють на пресконференції 30 липня.

Біржа також повідомила, що на минулому тижні до торгів на ній допущено доларові єврооблігації України з погашенням у 2032 році.

Згідно з біржовим списком Української біржі, зараз у ньому три акції іноземного емітента. Дві - компаній з основними активами в Україні: MHP (Миронівський хлібопродукт) і Ukrproduct Group, як і Apple.

Крім цього, у списку три випуски єврооблігацій України - з погашенням 1 вересня 2019 року, 1 вересня 2026 року і 25 вересня 2032 року, а також ВВП-варанти.

У березні повідомлялося, що Apple презентувала власний платіжний сервіс.