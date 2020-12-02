Перш ніж запроваджувати пенсійну реформу, держава повинна подбати про гарантії для внесків – ФРУ
Поява на ринку шахрайських організацій дискредитує пенсійну реформу в очах українців назавжди, – попереджають у ФРУ
Перш ніж запроваджувати солідарне пенсійне забезпечення, держава повинна подбати про гарантії для пенсійних накопичень. Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців та представників профспілок на адресу президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та голові Верховної Ради Дмитру Разумкову.
Наразі представлені два законопроєкти, якими пропонується введення в Україні чергового етапу пенсійної реформи – №2683 та №4408, йдеться у листі.
Обидва проєкти пропонують збільшення навантаження на зарплатний фонд та розміщення коштів, зібраних в рамках реформи, на рахунках у приватних пенсійних фондах. Ці документи містять суттєві недоліки. По-перше, не передбачено жодних механізмів захисту пенсійних коштів з боку шахрайських дій приватних пенсійних фондів. Тобто, у випадку, коли фонд збанкрутує, невідомо, куди будуть переведені рахунки вкладників, та чи збережеться їхній розмір.
«Ці, а також інші технічні питання та невідповідності змушують констатувати, що запропоновані моделі не гарантують збереження пенсій до періоду їх виплат», – наголошується у листі.
Крім того, поява на ринку шахрайських організацій дискредитує пенсійну реформу в очах українців назавжди, попереджають у ФРУ.
Також незрозумілими залишаються механізми, які забезпечать зростання вкладів. Згідно з законопроєктом №2683, сукупна сума стягнень на пенсійні рахунки не перевищуватиме 3%. Це означає, що накопичення будуть знецінюватися швидше, ніж назбирається значна сума.
Зважаючи, що за рік гривня обвалилася до долара на 20%, необхідні дієві інвестиційні механізми для примноження коштів, однак жоден механізм проєктами не передбачений. «Одним з ключових недоліків є відсутність на даному етапі умов для введення накопичувальної системи. На додачу, у запропонованих проєктах відсутні механізми гарантування збереження пенсійних накопичень в умовах інфляції», – підкреслюється у листі.
Таким чином, без запровадження вказаних механізмів, ці законопроєкти просто ляжуть додатковим тягарем на плечі бізнесу, який і так потерпає в умовах кризи. І стримуватимуть ріст зарплат на інших соціальних видатків, попереджають у ФРУ.
Вищезазначені пункти викликають численні перестороги і у міжнародних партнерів України – зокрема, у МВФ, Міжнародної організації праці, Світового банку та інших. Експертні організації констатують, що непродумано швидке введення другого етапу пенсійної реформи недоцільне, і країни західної Європи, які пішли цим шляхом, були змушені від цієї схеми відмовитись.
«З огляду на вищевказане, ми вважаємо, що законопроєкти №2683 та №4408 потребують суттєвого доопрацювання, зокрема із залученням експертизи провідних світових фахівців. А поки ми звертаємось з проханням утриматись від їх подальшого просування у Верховній Раді до усунення усіх перелічених вище недоліків та зауважень», – сказано у листі.
Нагадаємо, у ВР зареєстровано два законопроєкти щодо пенсійної реформи – №2683 та №4408. Голова Федерації металургів Сергій Біленький заявив, що обидва законопроєкти є ворожими до бізнесу, оскільки передбачають збільшення витрат для нього.
Водночас народний депутат України Муса Магомедов наголосив, що в рамках пенсійної реформи можна приймати лише ті рішення, які не збільшують податковий тягар, інакше така реформа поховає бізнес.