Експерт про пенсійну реформу: існуючі проєкти дуже ворожі до українського бізнесу

«Законопроєкт 4408 передбачає додаткові витрати не менше 3 мільярдів гривень на рік по країн»

Зареєстровані в парламенті законопроєкти щодо пенсійної реформи є ворожими до бізнесу, оскільки передбачають збільшення витрат для нього. Про це заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький.

Депутат зазначив, що на сьогодні у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» (реєстр. №2683) та урядовий «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи» (реєстр.№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.

«Що стосується 4408, то він, незважаючи на запевнення розробників, є дуже ворожим стосовно роботодавців. Він передбачає додаткові витрати не менше 3 мільярдів гривень на рік по країні. Те ж саме передбачає додаткові витрати і 2683. Хоча сьогодні, якщо запитати в будь-якого представника бізнесу, мабуть, ніхто не погодиться на варіант, який передбачає значні додаткові витрати», – сказав Біленький.

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що в рамках пенсійної реформи можна приймати лише ті рішення, які не збільшують податкове навантаження на бізнес, інакше така реформа поховає бізнес.