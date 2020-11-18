Кабмін запропонував ввести накопичувальну пенсійну систему, але не для всіх

Обсяг коштів для введення накопичувальної системи оцінюється у 2-3 млрд грн на рік

Передбачається, що учасниками нової системи стануть особи до 35 років, які працюють у важких і небезпечних умовах

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ввести накопичувальну професійну пенсійну систему.

Відповідний законопроєкт схвалено сьогодні, 18 листопада, на засіданні уряду.

Документ передбачає введення накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій осіб у віці до 35 років із числа зайнятих на шкідливих роботах і деяких інших категорій осіб, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Обсяг коштів для введення цієї накопичувальної системи оцінюється у 2-3 млрд грн на рік.

Передбачається, що до повного переходу на виплати джерелом фінансування пенсій будуть страхові внески. Їх будуть сплачувати роботодавці за рахунок підвищеної ставки єдиного соціального внеску замість механізму відшкодування.

В Уряді кажуть, що для працівників не будуть змінені ні правила, ні оподаткування дострокової пенсії. Зміниться лише механізм фінансування, а саме підвищиться ставка Єдиного соціального внеску (ЄСВ) для підприємств.

За «списком 1» (зайняті на підземних роботах і роботах з особливо шкідливими умовами праці) ставка ЄСВ зросте на 15%, за «списком 2» (шкідливі і важкі умови праці) – на 7%. Фактично, ці ж кошти підприємства мусили сплачувати у вигляді відшкодування пенсій.

Для того, аби боржники могли сплатити борги Пенсійному фонду, їм буде надана розстрочка до 60 календарних місяців.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, законопроєктом пропонується також запровадити три професійні програми з надання права на пенсію та можливість обрати недержавний пенсійний фонд, до якого спрямовуватимуться страхові внески через Пенсійний фонд.

Окрім того, для осіб до 35 років, які до дати запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної пенсії набули не менше ніж третину необхідного стажу на роботах, які дають право на пільгову пенсію, передбачається право на перерахування коштів до солідарної системи. Недержавні пенсійні фонди проходитимуть авторизацію.

«Так, люди отримають власні пенсійні рахунки, якими вони зможуть скористатися, коли вийдуть на пенсію. Ідеться про тисячі гривень, які людина зможе отримати як доплату до своєї пенсії», – зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчає купівля стажу для виходу на пенсію.

Нагадаємо, частина пенсіонерів не отримає виплату до 65 років.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно для розвитку солідарної пенсійної системи в Україні.

До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев'ять місяців склав понад 17 млрд грн.

Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробило календар підвищення пенсій.