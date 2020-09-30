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    Економіка та фінанси

    Під час кризи тарифи на електрику для бізнесу слід заморожувати, а не підвищувати, — експерт

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    Під час кризи тарифи на електрику для бізнесу слід заморожувати, а не підвищувати, — експерт

    «Підвищення тарифу на передачу струму призведе до збільшення витрат промисловості»

    В період коронакризи владала має підтримати бізнес та встановити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію. Про це заявив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський, коментуючи намір НКРЕКП підвищити тарифи «Укренерго» на передачу електроенергії на 30%.

    «В час локдауна, карантину, навпаки, треба було підтримати власну промисловість, малий і середній бізнес, підприємства як такі. А це можна було б підтримувати, якби на певний час, хоча би на рік було заморозити тарифи на електроенергію. Але, на жаль, ми бачимо, що цього не відбувається», - сказав Павловський.

    За його словами, підвищення тарифу на передачу струму призведе до збільшення витрат промисловості, які будуть закладені у собівартість товарів і послуг, і відповідно в кінцевому рахунку за зростання тарифів заплатить населення.

    «Укренерго» підвищить ціни на передачу для промисловості. У промисловості буде дорожча собівартість. Ця собівартість буде включена в ціну товару. А цей товар вийде в результаті дорожчим для кінцевого споживача, тобто для пересічного громадянина. І за це заплатять громадяни України», - пояснив Павловський.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НЕК «Укренерго» пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07  грн/МВт-год, тобто на 30%.

    Президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки.

    НКРЕКП тарифи промисловість Укренерго
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