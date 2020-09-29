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    Економіка та фінанси

    Цьогоріч ціна газу для населення перевищила тариф для промисловості

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    Цьогоріч ціна газу для населення перевищила тариф для промисловості

    Раніше ціни для населення були нижчими, ніж для промисловості

    Середня ціна природного газу для населення у першому півріччі 2020 року склала 5 299,2 грн (з ПДВ) за тисячу кубометрів, тоді як постачання газу непобутовим споживачам коштувала 5 157,2 грн 1 тис. куб. м.

    Про це повідомляє Держслужба статистики України.

    Згідно з даними відомства, середня ціна для непобутових споживачів України склала 5 157,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м, що на 21,9% нижче, ніж у другому півріччі 2019 року (6 599,3 грн).

    При цьому побутові споживачі отримали за півріччя 4 333,4 млн кубометрів газу, а непобутові - 12 888,9 млн кубометрів.

    Водночас ціна газу для побутових споживачів була на 2,8% вище, ніж для непобутових, тоді як раніше ціни для населення були нижчими, ніж для промисловості.

    Раніше «Нафтогаз» назвав ціну на газ для населення у жовтніДля користувачів, які купують газ за тарифом «Місячний», вартість блакитного палива становитиме 4,7 грн/куб. м із ПДВ (без вартості розподілу).

    Також нагадаємо, що «Нафтогаз» заявив про 11,5 млрд грн збитку за пів року.

    Крім того слід нагадати, що уряд спростував інформацію про зростання тарифів на електроенергію з 1 жовтня.

     Читайте також: Фініш реформаторів: «Нафтогаз» збитковий, тарифи знову зростають, а субсидії урізають


    газ тарифи ціни населення
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