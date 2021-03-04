Під суд можна потрапити навіть через борг у 1,5 тис. грн. Як газовики стягують кошти з клієнтів

«Дніпропетровськгаз» у поточному році передав понад 250 справ боржників до суду

Протягом січня-лютого 2021 року АТ «Дніпропетровськгаз» передав близько 270 справ боржників за доставку газу до суду. Крім того, понад 76 тис споживачів блакитного палива отримали досудові попередження.

Так, компанія подала судовий позов проти кількох жителів міста Марганець, які заборгували до 1500 грн за доставку газу. Клієнти встигли сплатити заборгованість до того, як суд виніс своє рішення. У іншому випадку, їм довелося б оплачувати і судові витрати у розмірі 2,1 тис. грн. У разі несвоєчасної оплати заборгованості, споживачі мали б сплатити ще виконавчий збір – 10% від суми боргу. За статистикою, понад 50% боржників сплачують заборгованість одразу після передачі їх справ до суду.

Газорозподільна компанія Дніпропетровщини вимушена передавати справи боржників до суду, незалежно від розміру заборгованості. Відповідно до Кодексу ГРМ, усі споживачі повинні розраховуватися за розподіл природного газу до 20 числа поточного місяця. Клієнтам, які не виконують свої зобов’язання перед АТ «Дніпропетровськгаз» протягом декількох місяців, доведеться пояснювати причини таких дій у суді.

«На жаль, є клієнти, які не правильно зрозуміли мораторій уряду на відключення споживачів від газопостачання за борги під час карантину. Газорозподільна компанія має право стягувати заборгованість зі споживачів у судовому порядку, у разі несплати за розподіл газу», – говорить комерційний директор АТ «Дніпропетровськгаз» Віталій Косенко.

Клієнти компанії, які у поточному році отримали досудові попередження, сплатили свою заборгованість у розмірі 6,5 млн грн. Загальна сума боргу споживачів складає близько 35,6 млн грн. Газовики наголошують на тому, що сплата за послуги з розподілу газу – це єдиний шлях фінансування компанії, тому своєчасні розрахунки за послуги – це запорука безперебійного та безаварійного процесу доставки газу. Кошти йдуть на утримання газорозподільної системи області, функціонування аварійно-диспетчерської служби 104.

Основною сферою діяльності ПАТ «Дніпропетровськгаз» є розподіл природного газу споживачам Дніпропетровської області. На сьогодні рівень газифікації регіону становить 89%. Природний газ отримують більш ніж 600 тисяч сімей та 2,3 тис. підприємств, установ і організацій. Компанія посідає друге місце з розподілу природного газу серед підприємств нафтогазової галузі України. Обсяги розподілу складають близько 1,7 мільярдів кубометрів газу на рік. ПАТ «Дніпропетровськгаз» – одне з найбільших платників податків у Дніпропетровській області. Щорічно до бюджетів усіх рівнів компанія перераховує більше 200 мільйонів гривень податків і зборів.