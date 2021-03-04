  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині ув'язнили ґвалтівника 12-річного хлопчика

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру&nbsp; - На Одещині ув'язнили ґвалтівника 12-річного хлопчика
    Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру 
    фото: od.npu.gov.ua

    Після затримання в поліції повідомили, що чоловік не заперечував своєї провини

    На Одещині колегія суддів Іванівського районного суду визнала 23-річного місцевого мешканця винним у зґвалтуванні 12-річного хлопчика.

    Про таке повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

    За версією слідства, підозрюваний помітив дитину, коли слідкував за худобою на місцевому пасовищі. Згодом чоловік нібито декілька разів вдарив хлопчика, після чого зґвалтував. Аби малолітній не розповів про все батькам чи поліції, підозрюваний пригрозив дитині фізичною розправою, запевнили в прокуратурі.

    Там зазначили, що згодом хлопчик все ж розповів про зґвалтування своїй матері. Та звернулася до поліції. Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Після затримання в поліції повідомили, що чоловік не заперечував своєї провини.

    Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні дитини та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, одеські поліцейські затримали чоловіків, які систематично били своїх матерів.

    Теги: суд арешт Одещина тюрьма педофіл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies