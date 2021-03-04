Незаконно продані гуртожитки НАУ повернулися в державну власність

У 2016 році на підставі підроблених документів приміщення були передані у володіння комерційної структури

Незаконно відчужені гуртожитки Національного авіаційного університету повернули в держвласність. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Приміщення двох гуртожитків на вулиці Вітряні Гори в Києві площею понад 2 тисяч кв. м і вартістю більш ніж 24 млн грн, які були на балансі НАУ, у 2016 році на підставі низки підроблених документів незаконно були передані у власність комерційної структури.

Тоді, у грудні 2016 року, Київська міська прокуратура звернулася з позовом до суду про повернення гуртожитків у державну власність.

Подільський районний суд Києва 30 листопада 2017 року і Апеляційний суд Києва 21 березня 2018 року відмовили прокуратурі в задоволенні позову. Нарешті, Прокуратура оскаржила ці рішення у Верховному Суді. Суд касаційної інстанції, підтримавши позицію столичної Прокуратури, скасував рішення Апеляційного суду і направив справу на повторний розгляд у суд апеляційної інстанції.

Таким чином, постановою Київського апеляційного суду від 2 березня 2021 року позов прокурора задоволено. Об'єкти нерухомості витребувані в держвласність на користь Міністерства освіти і науки України.

До слова, від імені Київської прокуратури поширюється компʼютерний вірус. Відомство просить киян не відкривати електронні листи відправлені нібито від її імені, у звʼязку з тим, що вони можуть містити шкідливий вміст.