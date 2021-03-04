«Північний потік – 2»: завершення будівництва у водах Данії відтермінували до кінця вересня

У Морському управлінні Данії заявили, що очікують завершення будівельних робіт до кінця вересня

У Морському управлінні Данії заявили, що очікують завершення будівельних робіт до кінця вересня

Раніше укладання скандального газопроводу збиралися завершити до кінця квітня

Роботи з укладання «Північного потоку – 2» планується завершити до кінця вересня 2021 року. Про це повідомляє Reuters.

Раніше укладання збиралися завершити до кінця квітня. Як пише видання, трубоукладач «Академік Черський», здатний вести будівництво «Північного потоку – 2», попрямував у район Калінінграда для проведення випробувань. Після цього він приєднається до робіт.

Як пише видання, трубоукладальне судно «Академік Черський» вийшло з порту Вісмар і попрямувало у бік Калінінграда для проведення ходових і передексплуатаційних випробувань. Після їх завершення судно приступить до трубоукладальних робіт у винятковій економічній зоні Данії. Nord Stream 2 AG направило необхідне повідомлення в морське управління Данії (DMA).

Трубопровід здебільшого завершений, але станом на початок лютого приблизно 120 км у водах Данії та майже 30 км у водах Німеччини ще не проклали.

Наприкінці лютого у Німеччині назвали три умови завершення «Північного потоку – 2». Зокрема, Німеччина могла б запропонувати Євросоюзу і США «Євроатлантичний енергетичний договір», який проголошував би якнайшвидший перехід до поновлюваних джерел енергії, зміцненню цілісності європейського газового ринку і посилення підтримки України і її економічному розвитку. Надалі, на думку дипломата, до такої угоди могла б приєднатися і Москва. Крім того, за словами Ішингера, Берлін міг би пов’язати запуск «Північного потоку – 2» з виконанням Москвою ряду політичних умов.

В лютому міністр охорони навколишнього середовища ФРН Свенья Шульце заявила, що в разі зупинки будівництва «Північного потоку – 2» Німеччина може зіткнутися з позовами про відшкодування збитків в міжнародних арбітражних судах.

Щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу. Серед цих компаній, зокрема, страхова група Zurich Insurance Group та будівельна компанія Bilfinger.

Нагадаємо, енергетичний експерт назвав країни, які зацікавлені у добудові «Північного потоку – 2».

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо російського газопроводу «Північний потік – 2». За його словами, Євросоюз фактично «фінансує тирана».

Зазначимо, що наразі Адміністрація президента США Джо Байдена не прагне до перезавантаження відносин з Росією.