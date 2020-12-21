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    Економіка та фінанси

    Підсумки ІІІ кварталу: в Україні сповільнилося падіння ВВП

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    <p>Падіння ВВП України в третьому кварталі поточного року склало 3,5%</p> - Підсумки ІІІ кварталу: в Україні сповільнилося падіння ВВП

    Падіння ВВП України в третьому кварталі поточного року склало 3,5%

    Номінальний ВВП склав 1 трлн 156,8 млрд грн

    Падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі поточного року склало 3,5% по відношенню до аналогічного періоду 2019 року.

    Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики.

    «Реальний валовий внутрішній продукт в ІІІ кварталі 2020 року в порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) збільшився на 8,5%, а в порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року зменшився на 3,5%», – сказано в повідомленні.

    Номінальний ВВП склав 1 трлн 156,8 млрд грн, а ВВП в розрахунку на одну людину – 27673 грн.

    Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

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    Теги: економіка гроші Держстат ВВП Україна фінанси
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