Підсумки ІІІ кварталу: в Україні сповільнилося падіння ВВП
Падіння ВВП України в третьому кварталі поточного року склало 3,5%
Номінальний ВВП склав 1 трлн 156,8 млрд грн
Падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі поточного року склало 3,5% по відношенню до аналогічного періоду 2019 року.
Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики.
«Реальний валовий внутрішній продукт в ІІІ кварталі 2020 року в порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) збільшився на 8,5%, а в порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року зменшився на 3,5%», – сказано в повідомленні.
Номінальний ВВП склав 1 трлн 156,8 млрд грн, а ВВП в розрахунку на одну людину – 27673 грн.
Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.