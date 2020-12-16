Страхітливі цифри. У «Слузі народу» пояснили, якої шкоди країні завдають ФОПи

Більше чверті (26,2%) обсягу «готівкової тіньової економіки» (це 5,3% ВВП або 190 млрд гривень)

62% підприємств працюють виключно з готівкою, у тіні ─ більше одного річного бюджету України (1,7 трлн грн), – депутат

В Україні 62% підприємств працюють виключно з готівкою. У тіні ─ більше одного річного бюджету України (1,7 трлн грн). Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка з партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк, зазначивши, що страхітливу статистику про тіньову економіку вона наводить для захисників ФОПоферм.

За результатами дослідження української економіки, що провела компанія Ernst & Young за підтримки Mastercard1, 846 млрд гривень або 23,8% від офіційного ВВП за 2018 рік, перебуває в тіні, з них:

19,7% ВВП (702 млрд грн) становить готівкова тіньова економіка,

4,1% ВВП (144 млрд грн) – домашнє виробництво товарів для власного кінцевого використання, тобто – негрошова тіньова економіка.

Дослідження в Україні свідчить, що більше чверті (26,2%) обсягу «готівкової тіньової економіки» (це 5,3% ВВП або 190 млрд гривень) – це «наслідкова тіньова економіка», де ініціаторами розрахунку готівкою є обидві сторони — і продавець, і покупець. А решта (73,8%) загального обсягу української тіньової економіки (або 14,4% ВВП – 512 млрд грн) — це «пасивна тіньова економіка», ініціатором якої є продавець. Стимулювання безготівкових електронних розрахунків має суттєво зменшити саме рівень «пасивної тіньової економіки».

Відповідно до дослідження Української асоціації фінтех та інноваційних компаній спільно з Top Lead2 37% українців досі не мають фінансового рахунку або банківської картки.

Відповідно до даних Національного банку України:

обсяг операції за платіжними картками з видачі готівки в 2019 році склав 49,7% або 1 784,34 млрд грн.,

50,3% безготівкові операції на суму 1 798,3 млрд грн., при чому серед безготівкових операцій за обсягом домінували перекази с картки на картку – 42,4%, а не розрахунки в торговельній мережі.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 грудня, у другий день протестів підприємців у Києві між правоохоронцями та мітингувальниками знову сталися сутички.

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