Шмигаль назвав нові терміни отримання Україною траншу від МВФ

Шмигаль сказав, що наступного тижня сподівається на прогрес у перемовинах з МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною чергового, другого кредитного траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках програми stand by у лютому-березні 2021 року.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Наступний транш буде однозначно в наступному році, безумовно, цього року це неможливо... Місія має бути призначена, ми пройшли всі процедури... Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося би мати це не пізніше лютого, але лютий-березень – це такі прогнози, які ми обговорюємо спільно з МВФ», – сказав Шмигаль під час онлайн-заходу «Україна та світ у 2021».

Він уточнив, що ці терміни є реалістичними, якщо не буде знову якихось «сюрпризів».

Також Шмигаль сказав, що наступного тижня сподівається на прогрес у перемовинах з МВФ.

Нагадаємо, на початку грудня Шмигаль заявляв, що дата приїзду місії Міжнародного валютного фонду в Україні може стати відома наприкінці місяця. Він запевняв, що в уряду є «план Б» на випадок ускладнення відносин з фондом.

9 грудня Європейський союз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро.

Як повідомлялося, що Україна також чекає транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року або на початку наступного.

Радник очільника Офісу президента, колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що Україні не варто очікувати від МВФ списання боргів, адже вона не настільки бідна країна.

Як відомо, через те, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень, до кінця року у бюджеті країни бракує 3 мільярди доларів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив дефіцит в проєкті державного бюджету на 2021 рік. До другого читання дефіцит знижений з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Міністр фінансів Сергій Марченко також повідомив, що Кабінет міністрів змушений був скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.