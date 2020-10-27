Підвищення тарифів на передачу електроенергії доб'є Укрзалізницю, – експерт



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«Укрзалізниця» перебуває в складній ситуації, зокрема, за перше півріччя вона отримала 9 млрд грн збитків»

Підвищення тарифу на передачу струму на 30%, яке ініціює НКЕКП, збільшить витрати «Укрзалізниці» на 1 млрд грн, і це стане нищівним ударом для компанії. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Це черговий прямий удар по УЗ. Ми оцінюємо, що збільшення витрат УЗ на електроенергію складе мінімум 1 млрд грн», – сказав Гусак.

Він також нагадав, що зараз «Укрзалізниця» перебуває в складній ситуації, зокрема, за перше півріччя поточного року вона отримала 9 млрд грн збитків, в той час як минулого року за цей же період мала 1 млрд грн прибутку. А оскільки УЗ є найбільшим споживачем електроенергії в країні, підвищення тарифу на передачу струму завдасть компанії серйозного удару.

«Таке підвищення на електроенергію буде ще одним заходом, який мабуть доб’є УЗ. Цього не можна робити, адже такі речі - це якась диверсія проти економіки», – вважає Гусак.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Промисловці та бізнес виступили проти цього рішення. Президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.