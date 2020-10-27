Кожен виробник і кожен українець змушений платити за корупційні схеми НКРЕКП, – Ляшко



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Лідер Радикальної партії переконаний, що глава НКРЕКП Тарасюк літав до Москви торгувати національними інтересами України

Українців грабують люди, які працюють у неконституційному органі НКРЕКП, і які отримують за це космічні зарплати. Так прокоментував екс-нардеп, лідер Радикальної партії Олег Ляшко наміри НКРЕКП підвищити на 30% тариф на передачу електроенергії з 1 грудня.

«Сьогодні людей грабують люди, члени НКРЕКП, які отримують космічні зарплати, і лобіюють свої корупційні інтереси. Платить за це кожен українець, маленький кіоск, маленький виробник, великий виробник – усі платять за корупцію, вседозволеність і свавілля НКРЕКП. І при цьому вони ще й діють в неконституційний спосіб», - заявив він у ефірі телеканалу «Україна24».

Ляшко нагадав, що у президента України, відповідно до Конституції, є виключний перелік повноважень, і він не має права призначати членів НКРЕКП. Тому закон про створення НКРЕКП, членів якого призначає президент, очевидно неконституційний, і має бути скасований.

Лідер Радикальної партії висловив переконання, що глава НКРЕКП Тарасюк літав до Москви торгувати національними інтересами України.

«Результати цих поїздок у тому, що Україна сьогодні втратила повністю енергонезалежність, і повністю залежна по поставках імпортних енергоносіїв. А платять за цю корупцію українці», - наголосив Олег Ляшко.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Промисловці та бізнес виступили проти цього рішення. Президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.