Приєднання до електромереж споживачів спрощено: рішення НКРЕКП



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Зміни схвалені з метою спрощення приєднання до електромереж споживачів на основі пропозицій Офісу простих рішень

Регулятор пропонує оптимізувати перелік документів до заяви про приєднання до мереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні схвалила проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу» (Зміни).

Ці Зміни схвалені з метою спрощення приєднання до електромереж споживачів на основі пропозицій Офісу простих рішень та результатів, які були обговоренні на засіданні Національної ради реформ під головуванням Президента України В. О. Зеленського від 29.09.2020.

Зазначеними змінами передбачається:

визначити договори про приєднання до електричних мереж оператором системи розподілу публічними;

оптимізувати перелік документів до заяви про приєднання;

спростити для замовників прийняття (акцептування) умов договору про приєднання до електричних мереж;

особливості приєднання індустріальних парків;

інформування споживачів стосовно планових та позапланових перерв в електропостачанні тощо;

уточнення вимог до класифікації малих систем розподілу, зокрема для функціонування майбутніх індустріальних парків.

Запропоновані зміни мають на меті удосконалення норм Кодексу систем розподілу та сприятимуть підвищенню позиції України в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» («Doing Business»).

Зміни будуть оприлюднені на сайті НКРЕКП для отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених сторін, які будуть розглянуті на відкритих обговореннях проєкту постанови.

Нагадаємо, українцям збираються повернути переплати за електроенергію.

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