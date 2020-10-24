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    Економіка та фінанси

    Уряду й президенту все одно доведеться відповідати за непрофесіоналізм НКРЕКП, — економіст

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    Уряду й президенту все одно доведеться відповідати за непрофесіоналізм НКРЕКП, — економіст

    Відставка скомпрометованого керівництва регулятора, за словами Кушнірука, — це питання політичної волі

    Професійні якості та репутація членів НКРЕКП не відповідають вимогам до незалежного регулюючого органу і відповідальність за загалом це лежить на уряді і президенті.

    Про це в ефірі телеканалу «Україна24» заявив економіст Борис Кушнірук.

    «Це факт, що НКРЕКП в нинішньому стані і за професійними ознаками, і з точки зору ділової репутації, очевидно, не відповідає тим вимогам, які мають бути до держчиновників регулюючого органу», — зазначив Кушнірук.

    Відставка скомпрометованого керівництва регулятора, за словами експерта, - це питання політичної волі уряду та президента.

    «Якщо ми маємо просто ситуацію відвертих порушень, відвертих кроків, які дестабілізують ринки і заводять їх у глухий кут, то хтось має прийняти рішення про те, яким чином це має бути розв’язано. Очевидно, що це відповідальність уряду і президента. Якщо вони захочуть щось зробити, вони ухвалять рішення, і на цьому весь конфлікт завершиться», — наголосив Кушнірук.

    Нагадаємо, підходи НКРЕКП до регулювання енергоринку цього тижня розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства.

    Раніше Антимонопольний комітет України звинуватив НКРЕКП в штучному обмеженні конкуренції і створенні умов для маніпуляцій на енергетичному ринку.

    За оцінками «Центр Разумкова», на початок 2021 року через непрофесійність НКРЕКП борги на енергоринку досягнуть рекордних 80 млрд грн.

    На початку року в Верховній раді була створена робоча група ТСК для розслідування причин кризи на енергоринку. Вона встановила, що основна відповідальність за кризу лежить на НКРЕКП.

    Також в ході роботи ТСК стало відомо про факти корупції в керівництві Національного регулятора. Так на початку жовтня НАЗК почало перевірку голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через конфлікт інтересів, пов'язані з сімейним енергетичним бізнесом.

    Згодом стало відомо про бізнес-інтереси Тарасюка в сфері зовнішнього освітлення Києва.

    ТСК НКРЕКП відставка НАЗК
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