Підвищення тарифу на передачу електроенергії – катастрофа для промисловості, – Федерації роботодавців

«У разі підвищення тарифу на передачу електроенергії будуть погані наслідки для економіки та податкової сфери», – попередила Кулик

«Зростання тарифів на передачу – це плюс 30 млрд грн витрат по всій промисловості», – Кулик

Зростання тарифу на передачу електроенергії до 458,83 грн/МВт*год призведе до катастрофічних наслідків у українській промисловості. Тому необхідно, щоб були виконані норми закону України №810, і у державний бюджет на 2022 рік були закладені кошти, необхідні для нормальної роботи НЕК «Укренерго», у розмірі 11 мільярдів гривень. Про це заявила заступник директора Департаменту аналітичних досліджень Федерації роботодавців України Ольга Кулик під час публічного обговорення проекту НАК «Укренерго» щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії.

«За нашими підрахунками, зростання тарифів на передачу – це плюс 30 млрд грн витрат по всій промисловості. Це катастрофічна ситуація для промисловості, вже мова навіть не буде стояти про конкурентоздатність, тут вже мова буде стояти про взагалі наявність або відсутність промислових підприємств в Україні», – наголосила Кулик.

За її словами, ФРУ підтримує позицію щодо виконання закону № 810, який передбачає, що кошти для «Укренерго» у розмірі 11 млрд грн мають бути закладені у державному бюджеті України.

«У разі підвищення тарифу будуть погані наслідки, в тому числі для економіки та податкової сфери, впадуть надходження податків до бюджетів різних рівнів», – попередила Кулик.

Як відомо, НЕК «Укренерго» виступило з пропозицією підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. При цьому у 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті більш ніж удвічі – зі 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.