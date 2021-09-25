Сьогодні річниця авіакатастрофи АН-26 під Чугуєвом

В результаті аварії літака в Чугуєві загинули 25 осіб

На Харківщині проходять поминальні заходи

Колеги, однокурсники, родичі загиблих торік курсантів Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба та екіпажу літака АН-26 під Чугуєвом збираються сьогодні, 25 вересня, на місці катастрофи на поминальний захід. Про це повідомляє Suspilne.

Одна смуга дороги на під’їзді до Чугуєва перекрита через захід.

На місці катастрофи встановлений тимчасовий камінь, на якому написано, що згодом на цьому місці встановлять пам’ятний знак військовослужбовцям Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба та навчальної авіаційної бригади, які загинули в катастрофі літака АН-26Ш 25 вересня 2020 року.

25 вересня 2020 року, у Харківській області розбився військовий літак Ан-26.

Катастрофа сталася 25 вересня 2020 року близько 20:45 поблизу міста Чугуїв, поруч із трасою М-03. Внаслідок авіакатастрофи загинули 26 людей – курсанти ХНУПС імені І. Кожедуба і члени екіпажу. ДБР проводило розслідування за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Прокурори повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби депутату обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Олександру Турінському.

У Харкові з лав Збройних Сил України звільнили генерала Турінського, який керував університетом Повітряних Сил.

Станом на 20 вересня 6 підозрюваних у справі про катастрофу ознайомилися з матеріалами справи, незабаром її почнуть розглядати у суді.

Нагадаємо, на Харківщині 26 вересня оголосили Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі.