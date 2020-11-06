Підвищення тарифу на передачу електроенергії негативно вплине на промисловців, – експерт

«Доходи бізнесу значно знизились, зокрема, через карантинні обмеження, так само, як і купівельна спроможність населення»

Підвищення НКРЕКП тарифу на передачу електроенергії відчутно вдарить по бізнесу та населенню. Про це заявила ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

«Електроенергія, її вартість – наскрізна, частина видатків будь-якого бізнесу, від мікробізнесу в маленькому магазинчику до великих заводів, для яких електроенергія є невід’ємною частиною їх технологічного процесу. Будь-яке підвищення в ці часи призводить до того, що зростають видатки, а доходи не зростають», – пояснила Ляпіна.

Вона наголосила: нині доходи бізнесу значно знизились, зокрема, через карантинні обмеження, так само, як і купівельна спроможність населення, і чергове підвищення тарифів на струм ще більше загострить ситуацію.

«Це (підвищення тарифу на передачу струму – ред.) буде відчутно для промисловості, це буде відчутно для бізнесу, це буде відчутно для всіх», – сказала Ляпіна.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. У 2021 році ціна виросте ще раз, до 340 грн/МВт-год.

Промисловці та бізнес виступають проти цього рішення. Президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.