Зеленський провів відеорозмову з президентом Microsoft

Зеленський закликав Microsoft активніше інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів розмову у форматі відеодзвінка з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Під час бесіди співрозмовники обговорили деталі та кроки з імплементації Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю, підписаного віцепрем'єром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та генеральним директором представництва Microsoft в Україні Яном Петером де Йонгом.

Було зазначено, що одна з пріоритетних цілей влади та профільного міністерства – за два з половиною роки перевести всі державні послуги в онлайн та діджиталізувати основні державні процеси. Адже це один із важливих способів боротьби з корупцією.

«Ми дійсно цифровізуємо країну. Ми дійсно хочемо, щоб для людей держава була дуже комфортним сервісом. Ми перші зробили цифровий паспорт. Також зробили цифрові водійські права. У нас були проблеми з реєстрацією бізнесу, довгі черги, а сьогодні вже за 15-30 хвилин можна зареєструвати свій бізнес. Я вважаю, що це велика перемога», – розповів Зеленський.

За його словами, пріоритетне завдання на наступний рік – запустити програму Paperless.

«Ми хочемо вийти на те, щоб усі послуги до кінця моєї каденції, впродовж наступних трьох років були цифровізовані, і щоб ми дійшли до моєї великої мрії – щоб вибори в Україні також були трансформовані в інтернет-формат», – зазначив глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, якщо програма для онлайн-голосування буде розроблена українцями спільно з фахівцями однієї з провідних світових компаній, то «такій технології люди довірятимуть більше».

Як зазначається, президент Microsoft повідомив, що нові технології мають стояти на захисті демократії. Він позитивно оцінив кроки української влади у напрямку діджиталізації послуг.

«Все це надзвичайно корисно для українців. І все це насправді дуже корисно для нас. Тому що під час залучення до цього процесу приватного та державного секторів розширюється цифровий ринок. Це ті кроки, які можуть змусити нас подивитися у майбутнє й мати більші амбіції щодо додаткових інвестицій, які ми можемо зробити», – зазначив Бред Сміт.

Зеленський закликав Microsoft активніше інвестувати в Україну, додавши, що українська влада гарантуватиме захист їхніх інвестицій та створюватиме сприятливий бізнес-клімат. Так, нещодавно для підтримки великих інвестицій було ухвалено в першому читанні закон щодо так званих інвестиційних нянь, указується в повідомленні.

Глава держави подякував Бреду Сміту за анонсування впровадження в Україні програми хмарного сервісу, оскільки вона дає великі можливості побудови в країні інфраструктури для розміщення центрів обробки даних. Володимир Зеленський зауважив, що Українська держава має всі умови для будівництва потужних дата-центрів. Зокрема, сприятливий клімат, надлишок екологічно чистої атомної енергії, фахівців у відповідних сферах.

За словами Бреда Сміта, розвиток хмарних технологій в Україні корисний як для звичайних громадян, так і для інвесторів та держави.

«Вкладати зараз зусилля у розвиток приватного сектору, а потім допомагати державному сектору переходити на хмарні технології – все це правильні кроки в напрямку майбутнього», – зауважив президент Microsoft.