Чорна п’ятниця під час пандемії: як цьогоріч зміниться традиція великих розпродажів

У зв’язку з пандемією коронавірусу краще свою увагу зосередити на онлайн-шопінгу

Американська традиція шикуватися в чергу до великих супермаркетів у ніч Подяки та долучатися до натовпу мисливців за знижками дуже небезпечна в умовах пандемії Covid-19. Цілком можливо, що у 2020 році більшість торгових центрів змінять умови проведення BlackFriday.

З наближенням свят такі великі магазини у Сполучених штатах, як Walmart, Target, Kohl's, Best Buy та інші світові корпорації, оголосили, що будуть закриті в День Подяки. Але це не означає, що Чорна п’ятниця цього року не станеться.

Замість одного дня або вікенду вони запропонувати акційні ціни заздалегідь та планують надати людям місяць або більше для здійснення покупок. Вони дійсно збираються працювати на повну потужність так довго, як тільки зможуть в цьому році. Таким чином рітейлери намагаються компенсувати втрату доходу, якої вони зазнали під час пандемії. Чи будуть знижки краще, ніж будь-коли? Можливо на деякі групи товарів, продажі яких сильно впали через епідемію. Але в цілому передбачаються такі ж знижки, що пропонувалися і в попередні роки на традиційно популярні категорії – побутову техніку, електроніку, товари для дому та продукти харчування.

Маркетологи прогнозують, що покупці не лише більше купуватимуть в Інтернеті, а й самі забиратимуть покупки в центрах самовивозу (в тому випадку, якщо не зможуть отримати безкоштовну адресну доставку). Велику популярність в США отримала послуга безконтактного самовивозу, це коли покупець приїжджає до точки видачі, а персонал виносить йому упакований товар, при цьому клієнт може навіть не залишати власну автівку.

Втім, незважаючи на коронавірус, багато покупців як і раніше хочуть здійснювати святкові покупки в магазині. Опитування показали, що 32 відсотки жителів США збираються робити покупки онлайн, а 56 відсотків опитаних заявили, що відчувають себе в безпеці в магазинах в цей святковий сезон. В Україні подібних досліджень не проводилося, але маємо припущення, що відсоток безстрашних покупців в нашій країні ще більше. Тому якщо ви зважитеся на покупки в торговельних центрах, не забувайте про запобіжні заходиі – вдягайте правильно маску та дотримуйте соціальну дистанцію.

Офіційно в Україні Чорна п’ятниця розпочнеться 27 листопада, однак деякі магазини дарують знижки покупцям ще за тиждень до початку Чорної п’ятниці, тож «полювати» за бажаними розпродажами можна уже з 23 листопада.

Торік в Україні «чорна п’ятниця» відбулась 29 листопада.