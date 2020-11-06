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    Молодого росіянина, який входив до списку Forbes, знайшли мертвим

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    31-річний Ігор Коропов загадково зник у Сочі 1 листопада&nbsp; - Молодого росіянина, який входив до списку Forbes, знайшли мертвим
    31-річний Ігор Коропов загадково зник у Сочі 1 листопада 

    П'ять днів тому Коропов серед ночі вийшов з готелю і попрямував до моря, після чого зник

    У Чорному морі біля російського курорту Сочі знайшли мертвого засновника онлайн-університету Skillbox Ігоря Коропова, який зник 1 листопада.

    31-річний чоловік входить до списку найбільш перспективних молодих російських підприємців за версією Forbes.

    Як пишуть російські ЗМІ, 1 листопада Коропов серед ночі вийшов з готелю і попрямував у бік пірсу, після чого зник. О 5 ранку перехожі знайшли телефон підприємця. Вони подзвонили його колегам і незабаром передали їм гаджет. Пізніше біля пірсу був знайдений самокат, а у морі - рюкзак, який прибило штормом.

    На курорт Коропов приїхав разом зі своїм колегою, який і повідомив про зникнення чоловіка. Подруга зниклого розповіла телеканалу «360», що по камерах відеоспостереження вони простежили маршрут бізнесмена – він вийшов з готелю та попрямував до моря, дорогою зайшовши у бар на кілька хвилин.

    Одного з найвпливовіших молодих російських бізнесменів шукали у воді і на суші протягом останніх п'яти днів. На суші Коропова шукали близько 200 добровольців, в тому числі колеги і друзі бізнесмена, які перебували в Сочі. Морське дно досліджували водолази, також поверхню води в акваторії прочісували рятувальники на катерах.

    РосЗМІ пишуть, що пошуки ускладнювалися штормом, який вирував останні дні на курорті. Тим не менше 6 листопада хвилювання моря було вже не таким сильним. У тому районі, де зник чоловік, займався тренер з вейкборду з групою. Саме він і помітив тіло у воді. Орієнтовно, його знайшли в 250 метрах від порту Імеретинський і в 300 метрах від берега.

    Офіційних коментарів від Слідкому РФ поки немає. На даний момент тіло офіційно ще не упізнано.

    Знайомі бізнесмена підкреслюють, що той завжди був на зв'язку і раніше ніколи не пропадав. Однокурсники і друзі відгукуються про нього виключно позитивно.

    Відзначимо, що Коропов вів особистий профіль в Instagram. Туди він періодично викладав фото із зарубіжних відряджень. У травні стало відомо, що Коропов увійшов в рейтинг найперспективніших жителів Росії у віці до 30 років за версією журналу Forbes. Його онлайн-університет Skillbox з'явився в 2016 році. Основні напрями навчання: дизайн, програмування, маркетинг і менеджмент.

    Росія Чорне море бізнес смерть Forbes
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