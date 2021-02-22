  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський сьогодні відкриє форум «Україна 30. Інфраструктура»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Форум відбуватиметься у Києві 22-24 лютого - Зеленський сьогодні відкриє форум «Україна 30. Інфраструктура»
    Форум відбуватиметься у Києві 22-24 лютого
    Фото: Офіс президента

    На форумі обговорюватимуться теми відновлення та розбудови інфраструктури в Україні

    Президент Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура». Про це повідомила пресслужба Оіфісу президента.

    «Форум відбуватиметься у Києві 22-24 лютого з дотриманням усіх карантинних норм», - зауважили в Офісі.

    Як зазначається, на форумі обговорюватимуться теми відновлення та розбудови інфраструктури в Україні. Зокрема, йтиметься про продовження Національної програми «Велике будівництво», фінансування довгострокових проєктів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі. Учасники форуму пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування інфраструктури.

    Крім того, додали на Банковій, будуть обговорені перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації Укрзалізниці та інфраструктури майбутнього.

    У заході візьмуть участь представники влади, експерти та громадські діячі. Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

    Нагадаємо, 8 лютого Зеленський відкрив форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». Тоді президент заявив, що захід є першим з 30 масштабних форумів в Україні. Наступними темами для обговорення стануть безпека і оборона, війна і мир, Крим та Донбас, тарифи, судова система.

    Форуми, на яких «будуть шукати та генерувати рішення», проходитимуть щотижня. Зеленський додав, що рік 30-річння незалежності нашої держави є особливим, а 24 серпня буде безпрецедентне святкування Дня незалежності України.

    Теги: тарифи дороги будівництво фінансування Володимир Зеленський Україна президент інфраструктура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies