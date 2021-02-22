Зеленський сьогодні відкриє форум «Україна 30. Інфраструктура»

На форумі обговорюватимуться теми відновлення та розбудови інфраструктури в Україні

Президент Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура». Про це повідомила пресслужба Оіфісу президента.

«Форум відбуватиметься у Києві 22-24 лютого з дотриманням усіх карантинних норм», - зауважили в Офісі.

Як зазначається, на форумі обговорюватимуться теми відновлення та розбудови інфраструктури в Україні. Зокрема, йтиметься про продовження Національної програми «Велике будівництво», фінансування довгострокових проєктів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі. Учасники форуму пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування інфраструктури.

Крім того, додали на Банковій, будуть обговорені перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації Укрзалізниці та інфраструктури майбутнього.

У заході візьмуть участь представники влади, експерти та громадські діячі. Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський відкрив форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». Тоді президент заявив, що захід є першим з 30 масштабних форумів в Україні. Наступними темами для обговорення стануть безпека і оборона, війна і мир, Крим та Донбас, тарифи, судова система.

Форуми, на яких «будуть шукати та генерувати рішення», проходитимуть щотижня. Зеленський додав, що рік 30-річння незалежності нашої держави є особливим, а 24 серпня буде безпрецедентне святкування Дня незалежності України.