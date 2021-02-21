Тариф на електроенергію може вирости: що очікує українців через місяць

З 1 квітня в Україні може вирости тариф на передачу електроенергії

Нацкомісія, що здійснює регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) на своєму засіданні 17 лютого схвалила підвищення тарифу на передачу електроенергії для ПрАТ «НЕК «Укренерго» з 1 квітня з 293,93 до 316,08 грн/МВт-год або на 7,5%.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 17 лютого.

«Це схвалення. Усіх запрошуємо до обговорення. Якщо хтось бачить інші джерела або неточності, або якісь можливості щодо оптимізації тарифу, ми з готовністю співпрацюватимемо абсолютно з усіма сторонами. На сьогодні це 316,08 грн/МВт-год», – заявив глава НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Згідно з обґрунтуванням про схвалення проекту відповідної постанови НКРЕКП, підставою для підвищення тарифу на передачу е/е для НЕК «Укренерго» на 2021 рік стало включення в його структуру додатково 1,495 млрд грн витрат на виплату відсотків з 10,25 млрд грн кредитів держбанків, залучених оператором системи передач (ОСП) для розрахунків з ДП «Гарантований покупець» («ГарПок»).

Водночас Нацкомісія відмовилася включити в тариф, за пропозицією «Укренерго», 11,350 млрд грн дефіциту коштів у 2021 році на фінансову підтримку «ГарПоку» в рамках ПСО для розрахунків із «зеленою» генерацією.

Нацкомісія аргументувала своє рішення тим, що кошти в рамках бюджетної програми «Фінансова підтримка гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел» можуть бути включені до Державного бюджету України до кінця 2021 року.

«Поки ми не включаємо як мінімум 20% суми до тарифу «Укренерго», але відсотки я не бачу можливості не включити», – констатував Тарасюк.

Чинний тариф на передачу електроенергії для ПрАТ «ДП «Укренерго» розміром 293,93 грн/МВт-год був встановлений постановою НКРЕКП №2353 від 9 грудня 2020 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна