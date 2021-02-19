Депутати зібрались карати постачальників комунальних послуг, що завищують суми в платіжках

Допущення помилок у платіжках набуло масового характеру

Споживачі, яким постачальник комунальної послуги надішле завищену платіжку, зможуть отримувати компенсацію в десятикратному розмірі (від «зайвої» суми). Про це йдеться в законопроєкті №3097, який 19 лютого народні депутати відправили в комітет на доопрацювання.

Автори – нардепи від «Батьківщини» Олександр Абдулін та Сергій Власенко. Згідно з документом, допущення помилок у платіжках на постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії набуло масового характеру. Часто громадянам, які отримали такі розрахункові документи, доводиться роками доводити неправильність нарахованої вартості за послуги.

«Якщо в судовому чи позасудовому порядку встановлено, що за відповідний період вартість поставленого побутовому споживачу, кінцевому споживачу комунальної послуги газу, води, теплової чи електричної енергії, наданих комунальних послуг розрахована неправильно та вища за визначену договором ціну, не відповідає встановленим тарифам та (або) встановлена з порушенням порядку нарахувань, постачальник, виконавець або визначена власником (співвласниками) інша особа, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, зобов’язані виплатити побутовому споживачу, кінцевому споживачу комунальної послуги компенсацію в десятикратному розмірі...», – йдеться в пояснювальній записці.

Автори законопроєкту переконані, що він сприятиме підвищенню якості комунальних послуг та створить правові гарантії щодо правильного нарахування вартості за газ, опалення та воду.

Нагадаємо, в Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.

Більш ніж 20 постачальників газу перерахували свої тарифи за газ заднім числом. Раніше уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Таке рішення ухвалили після тривалих тарифних протестів по всій Україні.