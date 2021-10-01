Підвищення тарифу на передачу електроенергії викличе хвилю банкрутств, – лист ICC Ukraine «Укренерго»

«Укренерго» має резерв для оптимізації витрат, який дасть змогу знизити тариф на передачу електроенергії, – ICC Ukraine

Підвищення тарифу на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год, ініційоване НЕК Укренерго, призведе до кризових наслідків, адже коштуватиме промисловості понад 25 мільярдів гривень додаткових витрат щороку. Натомість НЕК Укренерго має потенціал для оптимізації витрат, яка дасть змогу навіть знизити тариф. Про це йдеться у листі Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) до Голови правління «НЕК Укренерго» Володимира Кудрицького та голови НКРЕКУ Валерія Тарасюка.

Як сказано у листі, необгрунтоване зростання тарифу серйозно вдарить по конкурентоздатності української економіки, яка і без того перебуває у стані глибокої рецесії. 38% українських підприємців знадобиться не менше року, щоб вийти на докарантинні темпи розвитку, 25% – не менше 2-х років, 19% – близько 6 місяців, і тільки у 3% темп розвитку бізнесу не змінився.

«Зростання тарифу у таких умовах змусить українські підприємства платити додаткові 25 млрд грн. Це призведе до хвилі банкрутств, спаду споживання електроенергії та, врешті решт, до скорочення виручки Укренерго. Результатом зростання тарифу буде падіння обсягів експорту та валютної виручки, що призведе до девальвації гривні, адже експорторієнтовані галузі є найбільшими споживачами електроенергії», – пояснюється у листі.

В ICC Ukraine наголошують: в умовах кризових явищ в економіці, коли транспортна інфраструктура потребує додаткових коштів для оновлення будь-яке зростання тарифу на передачу електроенергії призведе до негативних наслідків, адже витрати галузі зростуть на 1,2 млрд грн на рік. Окрім цього, підвищення тарифу буде стимулювати скорочення попиту на електроенергію, що призведе до зменшення надходжень оператора системи передачі, і подальшої необхідності підвищення тарифу.

Натомість, переконані у ICC Ukraine, НЕК «Укренерго» має суттєвий резерв для оптимізації витрат, який дасть змогу знизити тариф на передачу електроенергії.

«Основні частини позик, отриманих Укренерго у 2020-2021 рр., не мають включатися до розрахунку тарифу, адже це витрати попередніх періодів. Включати можна лише обслуговування відсотків. Крім цього, необхідно припинити субсидування тарифів на енергію для населення – тариф для побутових споживачів має становити не менше 2,4 грн/КВт*год», – наголошують в ICC Ukraine.

Також у Комітеті закликали внести зміни до держбюджету на 2022 рік і передбачити 11 мільярдів для виконання НЕК Укренерго своїх зобов’язань. Все це дасть змогу перерахувати тариф на передачу електроенергії та знизити його для всіх груп споживачів у 2022 році до рівня 288,02 грн/МВт*год.

Нагадаємо, НЕК «Укренерго» виступило з пропозицією підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. При цьому у 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс у результаті більше ніж удвічі – зі 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год.

Раніше заступник директора Департаменту аналітичних досліджень Федерації роботодавців України Ольга Кулик заявила, що за підрахунками ФРУ, зростання тарифів на передачу буде коштувати промисловості 30 млрд грн. За її словами, у такій ситуації під загрозою опиниться сама наявність промислових підприємств в Україні.