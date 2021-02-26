Підвищення тарифу на передачу струму призведе до хвилі банкрутств у промисловості, – ICC Ukraine

В ICC вважають, що підвищувати тариф на передачу струму для погашення боргів перед «зеленою» генерацією є неефективним рішенням

«Зростання тарифу на передачу струму змусить українські підприємства платити додаткові 2 млрд грн», – ICC Ukraine

Чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії змусить промисловість заплатити додаткові 2 млрд грн., що є не підйомним для них за нинішньої кризи. Підприємства змушені будуть зупиняти свою роботу. Про це йдеться у відкритому зверненні ICC Ukraine до Міністерства енергетики та НКРЕКП.

В ICC Ukraine наголосили, що необґрунтоване зростання тарифу на передачу струму серйозно вдарить по конкурентоздатності української економіки, яка і без того перебуває у стані глибокої кризи.

За підрахунками експертів ICC, на відновлення після кризи 38% українських підприємців знадобиться не менше року, щоб вийти на докарантинні темпи розвитку, 25% – не менше 2-х років, 19% – близько 6 місяців. За таких умов підвищення тарифу на передачу струму призведе, на думку експертів, до зупинки багатьох підприємств.

«Зростання тарифу в таких умовах змусить українські підприємства платити додаткові 2 млрд. грн. Це призведе до хвилі банкрутств, спаду споживання енергії та, врешті, до скорочення виручки Укренерго. Результатом ухвалення цієї постанови стануть падіння обсягів експорту та курсу гривні, адже експорторієнтовані галузі є найбільшими споживачами електроенергії», – зазначається в зверненні.

В ICC вважають, що підвищувати тариф на передачу струму для погашення боргів перед «зеленою» генерацією є неефективним рішенням, та нагадали про передбачений для цього законодавством інший механізм – фінансування з державного бюджету.

«У Законі України 810-IX чітко вказано, що КМУ має передбачити у держбюджеті видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел у обсязі не менше 20% виробітки. Враховуючи, що саме держава брала на себе зобов’язання перед генерацією з ВДЕ, обслуговування кредиту НЕК «Укренерго» має здійснюватися за рахунок бюджету. Сумарно, на потреби «зеленої» енергетики у Держбюджеті на 2021 рік має бути закладено не менш 16,4 млрд грн», – зазначили в ICC Ukraine.

Раніше президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до падіння конкурентоспроможності продукції металургів і втрати ними ринків збуту.

Водночас президент Союзу хіміків Олексій Голубов наголосив: в разі зростання тарифу на передачу електроенергії, підприємства хімічної промисловості доведеться зупиняти, оскільки вони вже зараз працюють на межі збитковості.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП знову підвищила тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. У минулому році тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті більш ніж удвічі – з 113 грн МВт-год до 312,76 грн за МВт-год.