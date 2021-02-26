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    РНБО мусить відреагувати на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі, – нардеп

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    Людмила Буймістер закликала Раду нацбезпеки детально вивчити ситуацію із закупівлями електроенергії з Росії і Білорусі - РНБО мусить відреагувати на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі, – нардеп
    Людмила Буймістер закликала Раду нацбезпеки детально вивчити ситуацію із закупівлями електроенергії з Росії і Білорусі

    Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі

    Рада національної безпеки та оборони (РНБО) повинна на найближчому засіданні, яка може відбутися уже 26 лютого, ввести повну заборону на імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі.

    Про це заявила народний депутат («Слуга Народу») Людмила Буймістер.

    «Сьогодні, за інформацією ЗМІ, планується чергове засідання РНБО. Закликаю Раду нацбезпеки детально вивчити ситуацію із закупівлями електроенергії з Росії і Білорусі і прийняти рішення щодо повної заборони імпорту», – заявила нардеп.

    Вона додала, що сьогодні, 26 лютого, вперше з початку лютого Україна на день призупинила імпорт з Росії, однак все ще продовжує поставки з Білорусі.

    «Тим не менше зупинка прямих поставок з Росії викликає стриманий оптимізм, що викачка коштів з українського енергоринку в бюджети країни-агресора і її сателіта припиниться», – зазначила Буймістер.

    Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є «Дніпропецсталь-Енерго» Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії «ДЕ Трейдінг» Максима Єфімова і «ЕРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.

    Теги: РНБО імпорт електроенергія партія Слуга народу
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