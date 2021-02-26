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    Топменеджер «Арселор Міттал Кривий Ріг» просить державу про послугу

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    &laquo;Арселор Міттал Кривий Ріг&raquo; споживає близько 65&nbsp;тисяч тонн металобрухту в місяць - Топменеджер «Арселор Міттал Кривий Ріг» просить державу про послугу
    «Арселор Міттал Кривий Ріг» споживає близько 65 тисяч тонн металобрухту в місяць

    «Держава має підтримати металургів і подовжити дію мита на експорт металобрухту», – Ткаченко

    Подовження дії експортного мита на металобрухт дозволить убезпечити вітчизняних металургів від дефіциту сировини та підтримати їх в умовах кризи. Про це заявив заступник гендиректора Арселор Міталл Кривий Ріг Володимир Ткаченко на нараді щодо функціонування металургійних підприємств і їх забезпечення металобрухтом, яка відбулася у комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

    «Заготовка металобрухту в Україні щороку – 180-200 тисяч тонн в місяць. А ми споживаємо близько 65. Я думаю, що могли б і більше споживати. І я чую від наших людей, які відповідають за доставку цієї цінної сировини, що існує дефіцит цього продукту», – розповів Ткаченко.

    За його словами, нині влада має захистити вітчизняних металургів і продовжити на наступні 5 років дію мита на експорт металобрухту, який є для них важливою сировиною. На його думку, лише за підтримки держави українські металурги зможуть втримати свої позиції на світових ринках в умовах кризи.

    «Ми дійсно скочуємося і скочуємося в світовому рейтингу вниз, і виплавка сталі у нас менша. У нас немає іншого шляху, як турбуватися про своїх виробників і про сировинну базу. Враховуючи також, що у нас і електроенергія, і ціни на газ є вищими, ніж у наших сусідів, у конкурентів, я думаю, металобрухт ми маємо зберегти для наших виробників. І найперше – це, зрозуміло, тим способом, який діє зараз. Тобто, продовжити дію експортного мита на наступні 5 років», – зазначив Ткаченко.

    Раніше президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков підкреслив, що мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень до бюджету, тому його дію необхідно продовжити.

    Водночас народний депутат Муса Магомедов наголосив: продовження дії мита на експорт металобрухту забезпечить вітчизняних металургів сировиною, а бюджет отримає мільйони гривень податків.

    Теги: депутат експорт Кривий Ріг електроенергія промисловість Муса Магомедов
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