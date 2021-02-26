Нібито дешева енергія АЕС дорого обійдеться українцям через 10-15 років, – експерти

Експерти зазначають, шо ядерна енергетика України дуже залежна від Росії

Атомні електростанції України продають струм за дешевою ціною – нижче собівартості, що не дозволяє накопичувати великі суми, які буде необхідно витрачати на виведення енергоблоків з експлуатації через 10-15 років.

Про це йдеться в позиції коаліції «Енергетичний перехід».

«Атомна енергетика – це дорого. Станом на цей лютий цього року тариф на атомну електроенергію складає 0,7 грн за кВт-год. Проте, такий тариф є суттєво заниженим», – підкреслюють експерти.

Вони вказують, що навіть за розрахунковими даними ДП «НАЕК Енергоатом» вартість 1 атомного кВт-год має становити приблизно 0,9 грн (станом на березень 2019 року). При цьому такий тарифне включає в себе вартість довгострокової безпечної утилізації відпрацьованого ядерного палива, а відрахування до фонду зняття з експлуатації атомних енергоблоків здійснюється за заниженими розрахунками, що втратили свою актуальність.

«Таким чином, тариф що зараз встановлений на атомну електроенергію не покриває всіх витрат та негативних екстерналій, пов’язаних із виробництвом електроенергії на АЕС», – зазначають в коаліції.

Експерти вказують, що держава має встановити справедливий тариф на атомну енергетику, зокрема Міністерство енергетики спільно з «НАЕК Енергоатом» має переглянути «Концепцію зняття з експлуатації діючих енергоблоків України». Вона має враховувати досвід зняття з експлуатації блоків АЕС, а також аналізувати сценарії розвитку, щоб забезпечити відрахування достатньої кількості коштів до Фонду резерву зняття енергоблоків з експлуатації.

«Перегляд створить умови для встановлення Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тарифу, який включатиме всі витрати атомної енергетики та дозволить робити справедливе порівняння із зеленою генерацією і не призведе до перекладання вирішення створених нами проблем та фінансових недостач на прийдешні покоління», – заявляють експерти.

В коаліції також вказують на небезпеку для України від будівництва нових блоків АЕС, бо атомна енергетика небезпечна з точки зору кількості аварій за останні декілька десятків років, це джерело відходів, способу безпечного зберігання яких так і не віднайдено. Окрім того, ядерна енергетика України дуже залежна від Росії.

«Атомники стверджують, що ймовірність великої аварії на АЕС становить один раз на 1 тис – 10 тис років. Таку ймовірність вони вважають «прийнятним ризиком». В світі вже було 16 аварій зі значним витоком радіації, а з моменту пуску першої АЕС не пройшло і ста років. І це лише АЕС – а ще є сховища радіоактивних відходів, урановидобувна промисловість і, найбільш вразливий елемент – транспортування радіоактивних матеріалів», – пояснили експерти.

Як повідомлялося, «Енергоатом» законодавчо змушений продавати половину своєї електроенергії по 15 копійок, щоб, зокрема, тарифи на струм для населення були нижче ринкового рівня.

Експертна організація StateWatch проаналізувала звіт за підсумками трьох кварталів 2020 року компанії «Енергоатом» та вказала про чисті збитки на суму 5,3 мільярди гривень. За інформацією керівника компанії Петра Котіна, збиток за підсумками минулого року зріс і сягне 7,4 млрд грн.