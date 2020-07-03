Підвищення тарифу на передачу струму знизить експортний потенціал вітчизняних підприємств, - експерт



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Підвищення тарифу на передачу електроенергії негативно вплине на промисловість

Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до зростання собівартості продукції підприємств-експортерів

Збільшення тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до зниження експортного потенціалу вітчизняної промисловості. Про це заявив економіст Сергій Блінов.

«Статистика свідчить, що в окремих країнах центральної Європи на сьогоднішній день енергетичний ресурс для промислових підприємств він виявляється більш дешевим, ніж той, який може постачатися Україною, наприклад, з Бурштинського енергетичного острову. Це є ключова проблема, тому що питання цінової конкуренції, воно є ключовим. Необхідна максимальна регуляція всіх регуляторів – органів влади і державних компаній, аби українська вартість електричної енергії, зважаючи на надлишкові потужності для генерування, які є в країні на сьогоднішній день, враховуючи стан економіки, аби їхня собівартість і головна вартість реалізації вона мала можливість конкурувати по ціні. Тобто була не вище, ніж у країнах-сусідах», - розповів Блінов.

За його словами, підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до зростання собівартості продукції підприємств-експортерів, що знизить їх конкурентоздатність на світових ринках.

«Підвищення тарифу на особливо суттєво вище, ніж 4-5 центів за КВт вона певною мірою знижує український експортний потенціал, оскільки збільшує собівартість продукції», - наголосив Блінов.

Нагадаємо, НКРЕКУ 24 червня розглянула питання про підвищення тарифу на передачу електроенергії НЕК «Укренерго» в чотири рази з серпня 2020 року. Таке рішення регулятор ініціював нібито через підписання меморандуму між Кабміном і інвесторами в зелену енергетику, але при цьому воно істотно підвищує тарифи на електроенергію для промисловості.

Раніше віце-президент Асоціації водоканалів України – «Укрводоканалекологія» Ольга Бабій заявила, що підвищення тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до зростання тарифів на воду.