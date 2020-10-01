Підвищення вартості електроенергії - додатковий удар по промисловості під час кризи, — експерт



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«Підвищення тарифів на електроенергію зараз є невчасним і непродуманим кроком»

Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане додатковим ударом для промисловості, яка й без того постраждала від коронакризи. Про це заявив економічний експерт Андрій Новак, коментуючи ініціативу НКРЕКП підвищити на 30% тариф на передачу електроенергії та диспетчеризацію для «Укренерго».

За словами експерта, будь-яке здорожчання ресурсів, особливо енергоресурсів, які є обов’язковим елементом собівартості всіх без винятку товарів і послуг, викличе ланцюгову реакцію підвищення цін на всі без винятку товари і послуги.

«Враховуючи кризовий стан економіки в 2020 році як наслідок коронавірусу, звичайно, що це додатковий удар і для підприємств, і для громадян, як і юридичних осіб, так і для фізичних осіб, для споживачів енергоресурсів», - наголосив Новак.

На його думку, підвищення тарифів на електроенергію зараз є невчасним і непродуманим кроком, адже в усіх державах нині влада намагається підтримати бізнес і населення, а не збільшувати тягар для них.

«В той час, коли практично в усіх цивілізованих країнах національні уряди приймають і реалізують програми підтримки перш за все своїх виробників і громадян, у нас в Україні чомусь вирішили навіть в період кризи все одно заробляти на підприємствах і на громадянах, зокрема наші енергомонополісти», - сказав Новак.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НЕК «Укренерго» пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

В той же час, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський заявив, що в період коронакризи владала має підтримати бізнес і населення і встановити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію.