Пільгами на газ користуються понад 39 тис. домогосподарств Чернігівщини



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На сьогодні право отримувати пільгу на газ мають 91,8 тис. мешканців Чернігівщини

Станом на початок травня 2019 року 39 222 домоволодіння Чернігівської області користуються різними видами пільг на оплату послуги з газопостачання. В опалювальний сезон середньомісячна компенсація на відшкодування пільг становила 2,7 млн куб м газу на суму 23,3 млн грн.

За статистикою ТОВ «Чернігівгаз Збут» кожне дев’яте газифіковане домогосподарство користується тим чи іншим видом пільгових відшкодувань на оплату газу. Порівняно з 2018 роком, кількість отримувачів такої держдопомоги зросла на 1690 особових рахунків або 28%.

На сьогодні право отримувати пільгу на газ мають 91,8 тис. мешканців Чернігівщини. Зокрема, найбільша чисельність може претендувати на 25%-ву знижку - 39,5 тис, на 50%-ві відшкодування оплат - 31 тис. осіб, а на 75% і 100% - по 10,9 та 10,4 тис. споживачів відповідно. Але з урахуванням того, що чинне законодавство дозволяє людині обирати між пільгою та субсидією, майже дві третини пільговиків віддають перевагу компенсації за спожитий газ у вигляді субсидії.

Чинним законодавством України визначено, що деякі види пільг можуть розповсюджуватися на всіх членів родини. Натомість, така категорія як «Дитина війни» - лише на одного пільговика.

На засіданні Уряду 17 квітня 2019 року було ухвалене рішення щодо монетизації пільг. Відповідну Постанову КМУ №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» офіційно оприлюднено 27.04.2019 року. Документом передбачено, що отримати пільгу в грошовій формі стане можливим з 1 жовтня 2019 року, тобто з наступного опалювального сезону.

«Наразі ми володіємо лише попередньою інформацією, як буде працювати монетизація пільг. На початку буде застосована безготівкова форма оплати: кошти пільговику «на руки» видаватися не будуть. Вони переказуватимуться на рахунок Мінсоцполітики в Ощадбанку, потім, за заявками, на рахунок надавача послуг, - повідомив директор ТОВ «Чернігівгаз Збут» Іван Луста. - У разі відсутності заборгованості, надалі пільговик зможе претендувати на виплату «живих» коштів на банківський рахунок».

Станом на 1 травня 2019 року борги за газ на загальну суму 26,7 млн грн мають 31,6 тис. домоволодінь Чернігівщини, що користуються пільгами. Сукупний борг побутових споживачів газу Чернігівського регіону дорівнює 677 млн грн.

Для отримання інформації з будь-яких питань, пов'язаних з нарахуванням пільг, споживачі повинні звертатися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

Актуальну інформацію щодо пільг клієнти також можуть дізнатися на сайті компанії cngaszbut.104.ua.