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    У Росії учасник пробігу до 9 травня влетів у натовп людей

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    У Росії учасник пробігу до 9 травня влетів у натовп людей

    Водій переплутав педалі, натиснув газ і наїхав на людей

    В Іркутській області Росії 9 травня учасник святкового автопробігу до Дня Перемоги переплутав педалі і на повній швидкості врізався у натовп людей. У результаті аварії постраждали 5 осіб.

    У місцевій поліції розповіли, що усім постраждалим надають медичну допомогу, а самого водія відправили на медогляд.

    Винуватець аварії розповів правоохоронцям, що випадково переплутав педалі, натиснув газ і вдарився в «Хонду«. Після цього він розгубився ще більше, перемкнув передачу і знову натиснув на газ, цього разу наїхавши на людей.

    Як видно на відео, авто, об'їжджаючи щільно припарковані машини, водій різко прискорюється і наїжджає на чотирьох осіб, а також врізається в іншу іномарку. Він продовжив рух, незважаючи на те, що на капоті машини було кілька людей. З ними він їхав далі і, долаючи бордюр, наїхав ще на двох пішоходів. Вони опинилися під колесами машини.

    Росія ДТП газ машини водій Twitter
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