Екс-президент Болгарії засуджує нинішню політику країни «ми з ЄС і НАТО, але і з Росією»



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Виходячи з географічних та історичних особливостей Болгарії необхідно балансувати, але водночас ми не повинні перебувати в розчепіреному положенні, - Плевнелієв

«Ми купуємо літаки F-16, щоб задовольнити американців, будуємо АЕС «Белене», щоб задовольнити росіян»

Екс-президент Болгарії (2012-2017) Росен Плевнелієв засуджує нинішню політику своєї країни «ми з ЄС і НАТО, але і з Росією». Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Плевнелієва, виходячи з географічних та історичних особливостей Болгарії необхідно балансувати, «але водночас ми не повинні перебувати в розчепіреному положенні».

«Сьогодні ми купуємо літаки F-16, щоб задовольнити американців, а завтра будуємо АЕС «Белене», щоб задовольнити росіян», - пояснює логіку нинішньою болгарської влади екс-президент.

Плевнелієв стверджує, що він ніколи не дотримувався такої політики, навпаки, його позиції, як глави держави були досить чіткими: ЄС і НАТО – це наша сім'я, ми повинні захищати їхні інтереси і на нас можна покластися під час вирішення світових проблем.

«Всі дії спрямовані на реалізацію політики типу «ми і з ЄС, але й з Росією» приречені на провал і ведуть до згубних наслідків», - впевнений болгарський політик.

На думку Плевнелієва, болгари не повинні бути рабами застарілих формул минулого, які через багато років не принесли країн нічого позитивного. «Навпаки, саме ця формула «Болгарія однією ногою в Європі, однією на Сході» привела до всіх бід і двох національних катастроф. Болгари повинні зрозуміти, що російська модель не є правильною ні для звичайної людини, ні для розвитку суспільства і державних інституцій, і що наш шлях – тільки на Захід», - вважає Плевнелієв.

Політик говорить, що у сучасній Росії немає демократії, а є олігархічний капіталізм, водночас Європейський союз є символом демократії, прав і свобод людини, соціально відповідальної ринкової економіки.

«Ми вибираємо друге. Я не маю нічого проти Росії і з глибокою повагою ставлюся до російського народу, але я повністю не згоден з російським президентом, який підірвав основи міжнародного права в Європі шляхом незаконної анексії Криму», - зазначає Плевнелієв.

За словами екс-президента Болгарії, на сьогодні Кремль свідомо дестабілізує держави, що розташовуються навколо РФ: Азербайджан, Вірменія, Молдова, Грузія, яка не контролює 1\3 своєї території, і з 2014 року – Україна. «Виходячи з цього, я вважаю, що Болгарія може бути безпечною і успішною тільки як член НАТО і ЄС», - впевнений болгарський політик.

Російському народу Плевнелієв бажає успіху в перегляді, реформуванні, «і я б навіть сказав – ремонті свого суспільного устрою таким чином, щоб в Росії нарешті з'явилася справжня робоча демократія і ринкова економіка».

«Я вам навіть скажу більше. Болгарія, як друг Росії, повинна допомогти їй зрозуміти, що газ не є енергетичною зброєю, призначеною для досягнення геополітичних цілей, а засобом торгівлі з чесною і ринковою ціною», - вважає Плевнелієв.