Після різкого стрибка ціни на бензин завмерли: яка ситуація на АЗС

Автомобільний газ подешевшав

Станом на 30 березня в порівнянні з попереднім торговим днем роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні не змінилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 28,03 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,04 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,27 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,78 гривень за літр (-0,01 гривень).

Нагадаємо, в січні-березні 2021 року курс долара знизився на 2,8%, а середні ціни великого гурту на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, дизпальне – на 9,4%. Водночас середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, на дизельне пальне – на 12,93%, на автогаз – на 21,15%.

Вже з 12 березня європейські котирування на пальне почали знижуватися. При цьому рівень роздрібних цін в українських мережах АЗС продовжував зростати.

У зв'язку з цим Антимонопольний комітет України надав великим роздрібним мережам обов’язкові рекомендації щодо встановлення роздрібних цін на паливо.

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Джерело: РБК-Україна