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    Економіка та фінанси

    Ціни на заправках ростуть. Антимонопольний комітет звернувся до найбільших гравців ринку

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    АМКУ надав великим роздрібним мережам обов&rsquo;язкові рекомендації щодо встановлення роздрібних цін на&nbsp;паливо - Ціни на заправках ростуть. Антимонопольний комітет звернувся до найбільших гравців ринку
    АМКУ надав великим роздрібним мережам обов’язкові рекомендації щодо встановлення роздрібних цін на паливо

    Антимонопольний комітет України вимагає знизити ціни на пальне

    На українських АЗС ціна бензину різко підскочила попри зниження світових котирувань на пальне. Антимонопольний комітет України (АМКУ) вважає, що найбільші мережі АЗС необ’єктивно встановлюють ціни. Про це повідомила пресслужба Комітету.

    Зазначається, що АМКУ надав великим роздрібним мережам обов’язкові рекомендації щодо встановлення роздрібних цін на паливо. Так, їх отримали такі мережі: WOG; OKKO; Ukrnafta; AMIK; Shell; Socar; UPG; БРСМ; Avantage-7; Glusco.

    Повідомляється, що в січні-березні 2021 року курс долара знизився на 2,8%, а середні ціни великого гурту на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, дизпальне – на 9,4%. Водночас середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, на дизельне пальне – на 12,93%, на автогаз – на 21,15%.

    Вже з 12 березня європейські котирування на пальне почали знижуватися. При цьому рівень роздрібних цін в українських мережах АЗС продовжував зростати.

    Нагадаємо, роздрібні мережі АЗС в період з 19 по 26 лютого підняли ціни на бензини і дизельне паливо на 0,3-2 грн/л, що в середньому дало плюс 1,25 грн/л.

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    Теги: бензин Антимонопольний комітет ціни АЗС пальне
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