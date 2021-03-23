Ціни на бензин і дизельне паливо знову підскочили: прогноз зростання

Найдешевше зараз заправитися бензином можна в Сумській області, тут він коштує від 27,02 гривень за літр

Експерти дали прогноз щодо цін на паливо у найближчі тижні

Що змінилося за тиждень

В Україні дефіциту нафтопродуктів не буде. Водночас ціни на паливо знову почали зростати. Що станеться далі з цінами у березні, розповіли експерти : директор Консалтингової групи А-95, заступник директора Науково-технічного центру «Психея»та аналітик ринку скрапленого газу

Ситуація на ринку різко змінилася. Якщо два тижні тому середня вартість бензину, дизпалива і автогазу була практично стабільною, то минулого тижня ми побачили значне зростання цін. Винятком стала Луганська область, де нафтопродукти й так найдорожчі - тут цінники майже не змінилися (+3 копійок за літр на бензини. А дизель навіть подешевшав - на 7 копійок за літр.

Максимальні ціни на бензин і ДТ зберігаються в Луганській області: 29,50 грн за літр А-92, 30,33 грн за літр А-95, 29,50 грн за літр ДТ.

Найдешевше заправитися бензином можна в Сумській області, тут його вартість така: 27,02 грн/л - А-92 і 28,02 грн/л - А-95. А ось дизель тепер найдешевший на Харківщині - 28,17 грн/л, в Сумській області він уже стоїть 27,53 грн/л (+75 коп/л).

В середньому за тиждень бензини подорожчали на 62 коп/л, ДТ - на 47 коп/л. Найбільше подорожчання відбулося в регіонах, де ціни були найнижчі. Це Чернігівська (+82 коп/л) і Сумська (+75 коп/л) області. У більшості регіонів ціни зросли на 35-50 коп/л.

Ціни на газ також зросли - в середньому на 40 копійок за літр. Найбільше подорожчання - на 51 коп/л - у Житомирській і Черкаській областях, саме незначне - на 28 коп/л - у Києві. У більшості регіонів зростання на 30-40 коп/л.

Найдорожчий газ в Луганській області - 16,12 грн/л, найдешевший - у Чернігівській - 15,51 грн/л.

Розкид цін значно зменшився за всіма видами палива, крім автогазу. На А-92 розкид становить 9,2% (2,48 грн/л) - було 12,4%; на А-95 - 8,2% (2,31 грн/л), було 11,3%; на дизель - 8,6% (2,33 грн/л) - було 10,8%; на автогаз - 4,1% (0,61 грн/л).

Ось такі ціни зафіксовано в регіонах:

Ціни на А-92: Середня ціна по Україні - 27,97 грн/л.

Ціни на А-95: Середня ціна по Україні - 28,98 грн/л.

Ціни на ДТ: Середня ціна по Україні - 28,24 грн/л.

Ціни на LPG: Середня ціна по Україні - 15,79 грн/л.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що головною новиною минулого тижня стала поява на українському ринку нового великого трейдера, який з 1 квітня буде поставляти в країну дизпаливо і газ з РФ. Це, нагадаємо, близько 25% ринку за кожним видом нафтопродуктів. Тож дефіциту цих видів палива, як побоювалися аналітики, не буде.

«Така швидка заміна доводить: український ринок є досить конкурентним і привабливим», - зазначив Геннадій Рябцев.

За слова Сергія Куюна, ціни в дрібному опті взяли курс на зниження, яке тривало весь тиждень. Серед видимих причин, за його словами, можна виділити тільки різке охолодження світового нафтового ринку - з 69 до 63 дол/бар. За підсумками тижня ціни на дрібнооптові партії дизельного палива в середньому знизилися на 27 коп/л. (-1,19%), бензини - на 11-24 коп/л (-0,68%).

Не виключено, що зниження цін на автомобільні партії палива (від бензовоза) було б більш значним, якби не новина про припинення поставок ДТ і скрапленого газу швейцарським трейдером, який п'ять років ексклюзивно поставляв в Україну ресурси «Роснефти», впевнений експерт. Знак питання над поставками з 1 квітня змусив ринок нервувати. Але вчора ситуація прояснилася: поставки палива не припиняться.

Проте ціни пішли вгору. Геннадій Рябцев пояснює подорожчання тим, що трейдери припинили дотримуватися домовленостей з урядом: «низькі ціни в обмін на закриття нелегальних АЗС».

«Тотальної активізації в боротьбі з нелегалами не відбулося, були окремі показові закриття «бродячих» заправок, що не міняє загальної картини. Схоже, легальні трейдери дали зрозуміти: ціни будуть поступово приведені до економічно обґрунтованих, це зростання приблизно на 1 грн/л», - пояснив Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн зазначив, що великі мережі АЗС за вихідні з 19 по 22 березня підняли ціни на бензини і дизельне паливо в межах 0,1-1 грн/л. Зокрема, бензини в мережах ОККО і WOG подорожчав на 50 коп/л: А-92 - до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л. На Socar бензини додали 50 коп/л, ДТ - 1 грн/л. На заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», BVS, «Укр-Петроль», «Овіс», Motto, Mango та ін. ціни на паливо зросли на 10-50 коп/л. Але головне - найбільша українська мережа групи «Приват» підвищила вартість всіх видів палива на 1 гривню.

Артем Куюн повідомив, що на ринку скрапленого газу минулого тижня також спостерігалося зростання цін.

«У роздрібній мережі «Приват» в середньому ціни підвищилися на 17 коп/л, до 15,15-15,18 грн/л. Але у низці областей, наприклад у Волинській та Харківській, газ подорожчав на 40-70 коп/л, у деяких інших регіонах - на 10-35 коп/л, - уточнив Артем Куюн. - на 10 коп/л, до 16,49 грн/л, зросла ціна скрапленого газу в мережі ОККО. На АЗС Socar ціни на газ підвищилися на 20 коп/л, до 16,48 грн/л. У мережі KLO ціна ресурсу зросла з 16,17 до 16,37 грн/л (+20 коп/л). Такі мережі, як «Автотранс», «Авантаж 7», «БРСМ-Нафта», «Паралель», Marshal, «Укргазвидобування», Motto і Prime, підняли ціни на 10-40 коп/л».

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів щодо бензину і дизпалива різняться. Геннадій Рябцев очікує, що зростання цін на цьому тижні продовжиться, хоча і сповільниться. Подорожчання бензинів буде в межах 20-25 коп/л, ДТ - 15-20 коп/л.

Сергій Куюн упевнений, що ціни знову стабілізуються. «На цьому тижні навряд чи варто очікувати істотних змін. Хороші новини дві: зникнення ризику залишитися без російських поставок і розворот ринку нафти в бік зниження. Це дуже хороші новини напередодні піку споживання. Якщо нафта залишиться «внизу», думаю, зростання цін вже не буде», - підсумував Сергій Куюн.

Артем Куюн бачить два сценарії. «До кінця тижня – або «тиша», або плюс ще 15-20 коп/л. Але найімовірніше, що середня ціна на автогаз поки не зміниться. Звичайно, не виключена корекція цін в окремих мережах, яка мало вплине на загальну картину на ринку», - говорить Сергій Куюн.

Між іншим, СБУ викрила масштабне виробництво фальсифікованого бензину.

Раніше Главком писав, що минулого тижня в Україні змінилися ціни на бензин та дизельне паливо.