Правоохоронці назвали три основні версії пожежі у будинку для літніх людей у Харкові

Поліція допитує працівників пансіонату, а також проводить обшуки на місці з залученням експертів.

Правоохоронці розглядають три основні версії пожежі в будинку для літніх людей в Харкові. Про це повідомили генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в Facebook.

Зазначається, що поліція допитує працівників пансіонату, а також проводить обшуки на місці з залученням експертів.

За її словами, основними версіями є:

Пожежа виникла в результаті підпалу (занесення стороннього вогню)

Пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті і електроприладами;

Пожежа виникла в результаті замикання електромережі.

«Зараз слідчі дії тривають, допитуються інші працівники пансіонату, де сталася пожежа, а також свідки, проводяться обшуки і огляд місця події з залученням експертів», ‒ заявила генпрокурор.

Як відомо, «пансіоната» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.