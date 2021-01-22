Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: кількість підозрюваних зросла

Правоохоронці затримали адміністратора закладу, який не був офіційно працевлаштований

У Харкові правоохоронці затримали чотирьох осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

«Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами», ‒ написала Венедіктова.

За її словами, затриманий власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина ‒ директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом. Також затриманий адміністратор, який координував роботу пансіонату і офіційно не був там працевлаштований.

Їх затримали у межах кримінального провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

«Усім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів», ‒ зазначила Генпрокурор.

Як відомо, «пансіоната» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.