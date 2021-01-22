Доставка газу. На Батьківщині Зеленського оператор мереж зазнав значних збитків за 2020 рік

Тарифні збитки АТ «Криворіжгаз» за 2020 рік склали понад 73 млн грн

Різке зростання цін на газ, який АТ «Криворіжгаз» купує для технологічних потреб за тарифні кошти, призвело до отримання збитків за підсумками 2020 року. З початку цього року зростання цін на газ пришвидшилось, тому нові тарифи також не покривають всіх обґрунтованих витрат Оператора ГРМ. Така хронічна збитковість дестабілізує діяльність газорозподільної компанії, яка забезпечує газом 287 тис клієнтів міста Кривий Ріг, уродженцем якого, як відомо, є і президент України Володимир Зеленський.

АТ «Криворіжгаз» майже 40% від отриманих тарифних коштів направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Впродовж другого півріччя 2020 року ціна на газ зросла на 54%. В той час як в минулорічному тарифі на розподіл його вартість була на третину нижчою. За рахунок суттєвої різниці в ціні газу та вартості газу, закладеної в тарифі АТ «Криворіжгаз» компанія за підсумками 2020 року отримала збитки в сумі 73,29 млн грн.

Аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл встановленими на 2021 рік. У зв’язку з різким подорожчанням природного газу на ринку на початку року діючий з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для АТ «Криворіжгаз».

Зокрема, в тарифі на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 5 800 грн/тис куб м. За результатами ж торгів на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже складає 9 650 грн/тис куб м. АТ «Криворіжгаз» не змогло придбати газ на Українській енергетичній біржі. Компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти.

В тексті Меморандуму з МВФ, що підписаний президентом та прем’єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл мають покривати всі витрати Операторів ГРМ.

Наслідками невиконання Меморандуму з МВФ стануть зростання ризиків дестабілізації газопостачання споживачів області, розбалансування на рівні Операторів ГРМ та доведення підприємств галузі до дефолту вже у першому півріччі 2021 року.

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