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    Економіка та фінанси

    Податкові зміни унеможливлюють стабільну роботу бізнесу в Україні, – нардеп

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    Народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна - Податкові зміни унеможливлюють стабільну роботу бізнесу в Україні, – нардеп
    Народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна

    «Податкова нестабільність може відлякати від України останніх інвесторів»

    Запропонований урядом законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. №5600)» порушує принципи податкової стабільності та негативно впливає на інвестиційну привабливість України Тож проєкт необхідно доопрацювати, врівноваживши ліберальними змінами. Про це заявила народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

    «Якщо ви не урівноважите свій фіскальний підхід ліберальними змінами, які можете запропонувати для того, щоб зменшився відсоток тіні в економіці – тоді, можливо, деякі ваші пропозиції могли би бути доречними. Але вбиваючи декілька галузей, ви просто спотворюєте всю ту шатку стабільність, яка спостерігалася протягом цих двох років», – впевнена вона.

    За її словами, у нинішньому вигляді законопроєкт ухвалювати не можна, адже немає жодної інституції, інстанції, громадської організації, асоціації, яка би погодилась хоча би з однією його нормою.

    «Наприклад, зміни в частині адміністрування неможливі в нашій країні, тому що недореформована податкова служба спотворила навіть ті здорові норми, які могли принести користь і платникам податків, і державі. І якраз не ті схеми, які існують, спотворюють конкурентноспроможність уже працюючих компаній в Україні, а абсолютно непрозора податкова і митна політика. Податкова політика, яка не дає можливості навіть спрогнозувати діяльність на найближчий рік. Бізнес потерпає від великої кількості змін, які абсолютно унеможливлюють нормальну, спокійну, конкурентну працю в Україні. Це взагалі варварство проти власного українського бізнесу», – підкреслила Южаніна.

    Податкова нестабільність, за її словами, може відлякати від України останніх інвесторів – тому що навіть ті, хто до останнього залишався працювати, може в результаті піти.

    «Саме в такий нестабільний період для економіки і нестабільний період для діяльності точно треба запровадити трирічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів», – резюмувала Южаніна.

    Як відомо, сьогодні Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проєкт Закону №5600 і рекомендував його до розгляду Верховною Радою за скороченою процедурою, що знижує можливість його детального розгляду та оцінки впливу на економіку. У цьому проєкті, нагадаємо, йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей.

    Нагадаємо, голова представництва «АрселорМіттал Кривий Ріг» у Києві Володимир Ткаченко заявив, що у разі ухвалення цього закону компанія перегляне свої плани інвестувати мільярд доларів у завод в Україні.

    Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.

    Теги: податки депутат бізнес Ніна Южаніна Кривий Ріг
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    Податкові зміни унеможливлюють стабільну роботу бізнесу в Україні, – нардеп