Податкові зміни унеможливлюють стабільну роботу бізнесу в Україні, – нардеп

«Податкова нестабільність може відлякати від України останніх інвесторів»

Запропонований урядом законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. №5600)» порушує принципи податкової стабільності та негативно впливає на інвестиційну привабливість України Тож проєкт необхідно доопрацювати, врівноваживши ліберальними змінами. Про це заявила народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Якщо ви не урівноважите свій фіскальний підхід ліберальними змінами, які можете запропонувати для того, щоб зменшився відсоток тіні в економіці – тоді, можливо, деякі ваші пропозиції могли би бути доречними. Але вбиваючи декілька галузей, ви просто спотворюєте всю ту шатку стабільність, яка спостерігалася протягом цих двох років», – впевнена вона.

За її словами, у нинішньому вигляді законопроєкт ухвалювати не можна, адже немає жодної інституції, інстанції, громадської організації, асоціації, яка би погодилась хоча би з однією його нормою.

«Наприклад, зміни в частині адміністрування неможливі в нашій країні, тому що недореформована податкова служба спотворила навіть ті здорові норми, які могли принести користь і платникам податків, і державі. І якраз не ті схеми, які існують, спотворюють конкурентноспроможність уже працюючих компаній в Україні, а абсолютно непрозора податкова і митна політика. Податкова політика, яка не дає можливості навіть спрогнозувати діяльність на найближчий рік. Бізнес потерпає від великої кількості змін, які абсолютно унеможливлюють нормальну, спокійну, конкурентну працю в Україні. Це взагалі варварство проти власного українського бізнесу», – підкреслила Южаніна.

Податкова нестабільність, за її словами, може відлякати від України останніх інвесторів – тому що навіть ті, хто до останнього залишався працювати, може в результаті піти.

«Саме в такий нестабільний період для економіки і нестабільний період для діяльності точно треба запровадити трирічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів», – резюмувала Южаніна.

Як відомо, сьогодні Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проєкт Закону №5600 і рекомендував його до розгляду Верховною Радою за скороченою процедурою, що знижує можливість його детального розгляду та оцінки впливу на економіку. У цьому проєкті, нагадаємо, йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей.

Нагадаємо, голова представництва «АрселорМіттал Кривий Ріг» у Києві Володимир Ткаченко заявив, що у разі ухвалення цього закону компанія перегляне свої плани інвестувати мільярд доларів у завод в Україні.

Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.