Податковий комітет схвалив законопроєкт про збільшення податків

Йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. №5600) і рекомендував його до розгляду Верховною Радою.

Підтримали законопроєкт 18 народних депутатів, 9 утрималися, ще троє виступили проти. Крім того, народні депутати проголосували за скорочений розгляд документу після першого читання, що знижує можливість його детального розгляду та оцінки впливу на економіку.

У цьому проєкті, нагадаємо, йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей. Так, підвищаться акцизи на алкогольні напої та тютюнові вироби, з 2 до 0,5 га зменшується розмір ділянок для ведення особистого сільського господарства, продаж продукції з яких не обкладаються податком на доходи фізосіб. Також підвищуються податки для операторів мобільного зв’язку, та цілий ряд екологічних зборів, причому подекуди відразу в тричі.

Раніше проти ухвалення цього законопроєкту виступило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), заявивши, що проєкт має корупціогенні фактори, тож він має бути суттєво допрацьований. Згідно з повідомленням НАЗК, при підготовці проєкту №5600 зафіксовані порушення процедури проведення громадського обговорення. Також документ не був оприлюднений на офіційному веб-сайті розробника, всупереч загальним принципам відкритості та прозорості.

В свою чергу Американська торгова палата (АСС) вважає, що запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України. В АСС висловили зауваження щодо окремих положень законопроекту, зокрема тих, що стосуються змін в адмініструванні податку на прибуток підприємств у частині списання збитків; внесення змін щодо особливостей застосування ПДВ, які, серед іншого, можуть спричинити проблеми із відшкодуванням ПДВ; погіршення становища платників податків у процесі узгодження податкового зобов’язання та його оскарження; перегляду податкових ставок та збільшення податкового навантаження на окремі галузі, включаючи акцизи, оренду за користування радіочастотним ресурсом, запровадження акцизного збору на відновлювані джерела енергії.

До доопрацювання проєкту закликали також у Європейській бізнес асоціації: там зазначили, що його ухвалення порушує принципи стабільності податкового законодавства та призведе до погіршення інвестиційного клімату в Україні.

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Джерело: rbc.ua