Голови фракцій Київради відкриватимуть приймальні по всьому місту

Лідери фракцій зможуть утворити до трьох громадських приймалень

Голови депутатських фракцій Київської міської ради мають можливість утворити до трьох громадських приймалень, які можуть бути розташовані у межах різних територіальних виборчих округів. Таке рішення було ухвалено сьогодні, 24 червня на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 85 депутатів.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, перший номер виборчого списку політичної партії не є закріпленим за відповідним територіальним виборчим округом, тому опікується всією територією Києва.

«Депутати у виборчому окрузі мають підтримувати зв'язок з виборцями, місцевою організацією політичної партії, територіальною громадою, а також громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування. Для цього повинні бути визначені і оприлюднені дні, години та місце прийому виборців. За цих умов доцільним та актуальним є надання можливості, принаймні, головам депутатських фракцій мати до трьох громадських приймалень, які можуть бути розташовані у межах різних територіальних виборчих округів», – зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, у четвер, 24 червня, Київрада проводить пленарне засідання.

На розгляд депутатів винесено 337 проєктів рішень, серед яких 312 стосуються містобудування та землекористування.

Як повідомлялося, Київська міська рада планує надати Міжнародному аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського земельну ділянку під подальшу його реконструкцію.