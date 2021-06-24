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    Підсанкційний Фукс заявив, що вийшов з громадянства Росії

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    18 червня Рада нацбезпеки і оборони України впровадила&nbsp;санкції проти Павла Фукса - Підсанкційний Фукс заявив, що вийшов з громадянства Росії
    18 червня Рада нацбезпеки і оборони України впровадила санкції проти Павла Фукса

    За словами Фукса, процедура виходу з російського громадянства – «непроста і тривала»

    Бізнесмен Павло Фукс заявив, що пройшов усі процедури щодо виходу з громадянства Російської Федерації.

    «Вчора мої адвокати отримали виписки міграційної та податкової служб РФ, які підтверджують, що, дотримуючись всіх процедур, я вийшов з громадянства РФ. У Російській Федерації бізнес не веду, податки не плачу. На скріншотах нижче – інформація про недійсні, тобто анульовані паспорти. Такий паспорт може бути зданий і утилізований або не зданий (часто через логістичні причини) і значитися у розшуку – обидва варіанти, як показано на скріншоті, означають, що документ недійсний», – написав Фукс у Telegram.

    Фото з Telegram Павла Фукса
    Фото з Telegram Павла Фукса

    Бізнесмен, який перебуває в Україні під санкціями, додав, що перевірка по базі МВС РФ видає, що його паспорти недійсні.

    За його словами, «процедура виходу з російського громадянства – непроста і тривала».

    Зазначимо, Фукс вийшов з наглядової ради скандального проєкту в Бабиному Яру.

    18 червня Рада нацбезпеки і оборони України впровадила санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

    Фукс, своєю чергою, пообіцяв РНБО судовий позов у відповідь.

    В минулому Фукс був дуже близьким до покійного нині міського голови Харкова, регіонала Геннадія Кернеса.

    Теги: Росія бізнес олігархи паспорт політика Україна Павло Фукс
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    Підсанкційний Фукс заявив, що вийшов з громадянства Росії