Політолог пояснив, чому міністр економіки – слабка ланка в уряді

Політолог Фесеннко вважає, що міністр економіки Петрашко не запропонував нічого для виходу України з кризи

Міністр економрозвитку Ігор Петрашко не має плану подолання економічних проблем та розвитку країни, тому депутати незадоволені ним і хочуть звільнити. Про це в коментарі УНН розповів політолог Володимир Фесенко.

«Це один із найнепомітніших міністрів. Знаєте, вибачте за неекспертний термін, – Петрашко ніякий. У тому сенсі, що якщо оцінювати його економічну політику, то яка вона в нього? Що саме він пропонує? А він має як міністр економіки публічно пропонувати моделі зменшення економічних ризиків для України в умовах пандемії, карантину тощо. Він має пропонувати моделі прискорення економічного розвитку після завершення пандемії. Щось я не чую позиції міністра. Тому сказати, яка саме його позиція, дуже важко. Оце, на жаль, найбільше характеризує нинішнього міністра економіки», – зазначив Фесенко.

На думку політолога, саме тому міністра регулярно критикують депутати, зокрема й з фракції «Слуга народу», та хочуть його замінити.

«Не випадково на його адресу депутати «Слуги народу», зокрема, керівники фракції, виступали з критикою. І ще у вересні з’являлася інформація, що в разі оновлення уряду вони будуть просити про заміну міністрів економічного блоку і заміну Петрашка також», – вважає Фесенко.

Раніше народний депутат Вадим Івченко заявив, що міністр економрозвитку Ігор Петрашко повністю провалив роботу економічного блоку і не пропонує заходів для стимулювання економіки.

Водночас народний депутат Сергій Магера зазначив, що попри те, що бізнес в країні зазнає колосальних збитків через карантин, міністерство економіки не пропонує жодних рішень для його підтримки.