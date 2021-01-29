«Можете істерити». Степанов заявив, що Україна не буде реєструвати російську вакцину

Одна політична сила влаштувала просто якусь істерію з приводу реєстрації російської вакцини «Супутник V» – поскаржився міністр

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V». За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала «справжню істерію» з вимогами зареєструвати російський препарат.

Про це Степанов заявив під час брифінгу.

«Одна політична сила влаштувала просто якусь істерію з приводу реєстрації російської вакцини «Супутник V». Ви можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде», – заявив Степанов.

Нагадаємо, на початку року депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що харківська компанія «Біолік» подала російську вакцину від коронавірусу на реєстрацію в Україні. Також повідомлялося, що Росія хоче розпочати в Україні клінічні випробування комбінованої вакцини від Covid-19.

Пізніше держпідприємство «Медичні закупівлі» заявило, що для придбання російської вакцини «Супутник V» немає раціональних підстав.

Крім того, ізраїльський лікар розкритикував українських політиків, які хвалять російську вакцину.

Російська вакцина «Супутник V» зареєстрована в самій Росії, а також у Білорусі, Туркменістані, Сербії, Алжирі, Аргентині, Венесуелі, Палестині, Парагваї і Болівії. Додамо, що у 15% щеплених вакциною Супутник V є побічні ефекти.

Директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктор біологічних наук Михайло Тукало розповів про небезпеку російської вакцини «Супутник V». В інтерв’ю «Главкому» академік визнав, що Росію у плані розробки вакцини не варто недооцінювати, але до її препарату «Супутник V» є питання.

Зазнаачимо також, що 29 січня Рада планує ухвалити закон про екстрену реєстрацію вакцин. Напередодні, 28 січня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт «Про лікарські засоби», який спрощує реєстрацію та використання вакцин від Covid-19 в Україні. Сьогодні парламентарі планують у другому читанні ухвалити цей законопроєкт з деякими правками.

Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.