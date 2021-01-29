  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Monobank з 1 лютого знижує ставку на залишок власних коштів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зміни розповсюджуються також на сервіс-скарбничку &laquo;Банку&raquo; - ставка на кошти, які зберігаються в &laquo;Банках&raquo; також знизиться до 5% - Monobank з 1 лютого знижує ставку на залишок власних коштів
    Зміни розповсюджуються також на сервіс-скарбничку «Банку» - ставка на кошти, які зберігаються в «Банках» також знизиться до 5%
    Фото з відкритих джерел

    Ставку буде знижено із 7% до 5%

    Роздрібний мобільний проєкт Monobank знижує ставки на залишок власних коштів з теперішніх 7% до 5%. Про це клієнтів попередили відповідним службовим сповіщенням. Нова ставка почне діяти вже з наступного понеділка, 1 лютого.

    Зміни розповсюджуються також на сервіс-скарбничку «Банку» - ставка на кошти, які зберігаються в «Банках» також знизиться до 5%.

    Востаннє Мonobank знижував відсоткову ставку на залишок власних коштів 1 вересня 2020 року - тоді вона впала з 10% до 7%.

    В Мonobank особливо підкреслюють, що відсоткова ставка за депозитами залишається незмінною - 11% при оформленні внеску у гривні на 12 місяців (на мінімальний термін в один місяць — 8%). Очевидно, що таким чином Мonobank заохочує клієнтів вносити заощадження на депозит, щоб тримати вищий %, ніж при простому зберіганні на рахунку.

    Для порівняння, у Приватбанку з 1 лютого ставка на залишок власних коштів за найбільш ходовою карткою «Універсальна» становить 4%.

    Monobank – роздрібний продукт Універсал Банку, який виник у рамках співпраці з командою Fintech Band. У межах Monobank випускаються кредитні картки для клієнтів, надається можливість розмістити депозити й отримати інші послуги.

     

    Теги: економіка банки гроші бізнес фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies