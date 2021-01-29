Monobank з 1 лютого знижує ставку на залишок власних коштів

Зміни розповсюджуються також на сервіс-скарбничку «Банку» - ставка на кошти, які зберігаються в «Банках» також знизиться до 5%

Ставку буде знижено із 7% до 5%

Роздрібний мобільний проєкт Monobank знижує ставки на залишок власних коштів з теперішніх 7% до 5%. Про це клієнтів попередили відповідним службовим сповіщенням. Нова ставка почне діяти вже з наступного понеділка, 1 лютого.

Зміни розповсюджуються також на сервіс-скарбничку «Банку» - ставка на кошти, які зберігаються в «Банках» також знизиться до 5%.

Востаннє Мonobank знижував відсоткову ставку на залишок власних коштів 1 вересня 2020 року - тоді вона впала з 10% до 7%.

В Мonobank особливо підкреслюють, що відсоткова ставка за депозитами залишається незмінною - 11% при оформленні внеску у гривні на 12 місяців (на мінімальний термін в один місяць — 8%). Очевидно, що таким чином Мonobank заохочує клієнтів вносити заощадження на депозит, щоб тримати вищий %, ніж при простому зберіганні на рахунку.

Для порівняння, у Приватбанку з 1 лютого ставка на залишок власних коштів за найбільш ходовою карткою «Універсальна» становить 4%.

Monobank – роздрібний продукт Універсал Банку, який виник у рамках співпраці з командою Fintech Band. У межах Monobank випускаються кредитні картки для клієнтів, надається можливість розмістити депозити й отримати інші послуги.